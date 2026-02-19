Клапан, растущий вместе с сердцем: прорыв для младенцев с пороками сердца уже испытали на животных

Американские врачи создали искусственный сердечный клапан для новорожденных, который может увеличиваться вместе с ростом сердца. Первые испытания на поросятах показали успешный результат – имплант расширялся без дополнительных вмешательств и не вызывал серьезных осложнений. Исследование опубликовано в Science Advances .

Американские ученые протестировали искусственный сердечный клапан нового поколения – он может изменять размер без повторных операций

Сегодня смена сердечных клапанов возможна даже малоинвазивными методами, однако для детей это остается сложной проблемой. У грудных детей с врожденными пороками сердца диаметр сердца от рождения до шестилетнего возраста может увеличиваться вдвое , а это означает необходимость нескольких операций по замене клапана по мере роста организма. По оценкам специалистов, примерно треть детей с такими патологиями нуждаются в хирургической замене клапанов.

Новая разработка призвана устранить эту проблему. Клапан изготовлен из сплава никеля и титана – нитинола, обладающего свойством сохранять форму и восстанавливать ее после деформации. Конструкция напоминает пружину, позволяющую импланту постепенно раскручиваться и увеличиваться в диаметре по мере уменьшения давления со стороны стенок сердца.

В ходе эксперимента поросятам имплантировали клапан в сжатом состоянии с диаметром 8-9 миллиметров. Уже через шесть недель имплант самостоятельно расширился примерно до 13 миллиметров. Увеличение произошло естественным путем без повторной операции или дополнительного механического вмешательства. При этом животные продолжали нормально расти, а медики не зафиксировали серьезные сердечные патологии или побочные эффекты.

Ученые отмечают, что это только первый этап исследований, однако результаты открывают перспективу создания имплантов, которые смогут адаптироваться к росту ребенка. Если технология пройдет клинические испытания на людях, это может существенно снизить количество повторных операций и рисков для маленьких пациентов.

Параллельно в мире развиваются и другие подходы к лечению врожденных пороков сердца. В частности, в 2024 году впервые была проведена пересадка фрагментов сердца, которые растут вместе с ребенком, а впоследствии сообщалось уже о 19 пациентах с такими имплантами. Также врачи усовершенствуют малоинвазивные методики – замену клапанов через сосуды в ноге и даже комбинированные операции с шунтированием.

Впрочем, именно технология "растущего" клапана может стать одним из самых перспективных направлений детской кардиохирургии. Если разработка подтвердит безопасность и эффективность людей, она способна кардинально изменить подход к лечению тысяч детей с врожденными пороками сердца в мире.

Читайте также в "Комментариях", какой чай лечит воспаление.