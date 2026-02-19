Ці 5 чаїв позбавлять запалення без прийому ліків: дієтологи здивували відкриттям

Невелике запалення – це природна реакція організму на травми або інфекції. Проте хронічне запалення може стати серйозною проблемою для здоров’я. На щастя, вплив на нього можливий через зміни в раціоні та вибір правильних напоїв, зокрема чаїв, багатих на антиоксиданти, як зазначають експерти зі сфери харчування. Дослідження 2020 року, опубліковане на National Library of Medicine, підтвердило, що регулярне вживання таких чаїв здатне знижувати запальні процеси в організмі.

Зелений чай – один із найпопулярніших та найвивченіших напоїв світу. Він містить катехіни та L-теанін, що захищають клітини мозку від оксидативного стресу та зменшують запалення, а також можуть уповільнювати когнітивне зниження. Дослідження 2021 року показало, що зелений чай позитивно впливає на кишковий мікробіом, сприяючи виробленню природних протизапальних речовин.

Чай із гібіскуса завдяки антоціанам, флавоноїдам і фенольним кислотам допомагає нейтралізувати оксидативний стрес – ключовий фактор хронічного запалення. Комплекс рослинних сполук у гібіскусі діє синергійно, підтримуючи природний захист організму.

Куркумовий чай відомий завдяки куркуміну – потужній протизапальній речовині. Він допомагає пригнічувати хронічні запальні сигнали та може зменшувати біль при остеоартриті, а також володіє антимікробними властивостями.

Імбирний чай містить понад 400 активних сполук, включно з гінгеролом, який допомагає знижувати запалення та рівень С-реактивного білка (СРБ) – важливого маркера запальних процесів.

Ромашковий чай відомий своєю заспокійливою дією, але він також може пом’якшувати запальні реакції, особливо у травному тракті. Крім того, покращуючи сон, ромашка опосередковано допомагає зменшити запалення, адже якісний відпочинок підтримує природну здатність організму контролювати запальні процеси.

