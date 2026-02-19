Унікальна спеція, яка рятує від низки хвороб: медики приголомшили несподіваним відкриттям

Лаврове дерево за бажання легко виростити в домашніх умовах, тож свіже листя завжди буде під рукою — і для приготування страв, і для підтримки здоров’я. Лавровий лист цінують не лише за аромат, а й за корисні властивості, які можуть стати у пригоді при різних станах. Важливо правильно готувати настої та відвари й застосовувати їх помірковано.

Фото: з відкритих джерел

При виділеннях із вуха готують настій: подрібнену сировину заливають гарячою водою, настоюють кілька годин, після чого використовують проціджену рідину для закапування кілька разів на день. За підвищеного рівня цукру в крові листя заварюють окропом, витримують настій і вживають невеликими порціями перед їжею.

У разі геморою застосовують зовнішньо — у вигляді примочок із настою листя. При кон’юнктивіті готують слабкий настій для обережного промивання очей або компресів. Для виведення надлишку солей листя проварюють, а до відвару додають лимонний сік і мед; напій п’ють невеликими ковтками перед прийомом їжі.

Під час кашлю готують відвар із додаванням меду та соди, який проварюють на слабкому вогні. При утворенні "шишок" на ногах використовують спиртову настоянку для розтирання. Для полегшення болю в суглобах і при судомах готують олійний настій, який витримують у теплому місці, а потім втирають у проблемні ділянки.

Перед застосуванням засобів на основі лаврового листа бажано проконсультуватися з лікарем, особливо за наявності хронічних захворювань.

Портал "Коментарі" вже писав, що банан — це один із найпоширеніших фруктів у світі, який люблять як дорослі, так і діти. Він багатий на вітаміни, калій і має чудовий смак. Вигідно те, що він доступний протягом усього року, і кожен може насолоджуватися ним у будь-який час. Однак мало хто замислюється, що разом із корисними властивостями бананів можна отримати й небажані токсини. Не всі банани однаково безпечні, і важливо вміти розпізнати неякісні фрукти, щоб уникнути шкоди для здоров’я.