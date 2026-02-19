Эти 5 чаев лишат воспаления без приема лекарства: диетологи удивили открытием

Небольшое воспаление – это естественная реакция организма на травмы или инфекции. Однако хроническое воспаление может оказаться серьезной проблемой для здоровья. К счастью, влияние на него возможно из-за изменений в рационе и выбора правильных напитков, в частности чаев, богатых антиоксидантами, как отмечают эксперты из сферы питания. Исследование 2020 года, опубликованное на National Library of Medicine, подтвердило, что регулярное употребление таких чаев способно снижать воспалительные процессы в организме.

Фото: из открытых источников

Зеленый чай – один из самых популярных и изученных напитков мира. Он содержит катехины и L-теанин, которые защищают клетки мозга от оксидативного стресса и уменьшают воспаление, а также замедляют когнитивное снижение. Исследование 2021 показало, что зеленый чай положительно влияет на кишечный микробиом, способствуя выработке природных противовоспалительных веществ.

Чай из гибискуса благодаря антоцианам, флавоноидам и фенольным кислотам помогает нейтрализовать оксидативный стресс – ключевой фактор хронического воспаления. Комплекс растительных соединений в гибискусе действует синергично, поддерживая естественную защиту организма.

Куркумовый чай известен благодаря куркумину – мощному противовоспалительному веществу. Он помогает ингибировать хронические воспалительные сигналы и может уменьшать боль при остеоартрите, а также обладает антимикробными свойствами.

Имбирный чай содержит более 400 активных соединений, включая гингерол, который помогает снижать воспаление и уровень С-реактивного белка (СРБ) – важного маркера воспалительных процессов.

Ромашковый чай известен своим успокаивающим действием, но он также может смягчать воспалительные реакции, особенно в пищеварительном тракте. Кроме того, улучшая сон, ромашка косвенно помогает снизить воспаление, ведь качественный отдых поддерживает естественную способность организма контролировать воспалительные процессы.

Как уже писали "Комментарии", лавровое дерево при желании легко вырастить в домашних условиях, так что свежие листья всегда будут под рукой — и для приготовления блюд, и для поддержания здоровья. Лавровый лист ценят не только аромат, но и полезные свойства, которые могут пригодиться при различных состояниях. Важно правильно готовить настои и отвары и применять их умеренно.