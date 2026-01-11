logo_ukra

Звичайний буряк може впливати на мозок: вчені заговорили про зв'язок із пам'яттю та Альцгеймером
Звичайний буряк може впливати на мозок: вчені заговорили про зв’язок із пам’яттю та Альцгеймером

Біоактивні речовини у популярному овочі здатні впливати на кровообіг, запалення та когнітивні процеси — але з важливими застереженнями.

11 січня 2026, 16:42
Автор:
Проніна Анна

Буряк давно вважається корисним овочем для серцево-судинної системи, однак нові наукові огляди свідчать, що його потенціал може бути значно ширшим. Британські дослідники звернули увагу на можливий зв’язок між регулярним споживанням буряка та підтримкою здоров’я мозку, зокрема у контексті вікових когнітивних змін і нейродегенеративних захворювань.

Звичайний буряк може впливати на мозок: вчені заговорили про зв’язок із пам’яттю та Альцгеймером

Не лише для серця: британські науковці досліджують, як буряк може підтримувати здоров’я мозку

Проаналізувавши десятки наукових робіт, вчені дійшли висновку, що нітрати, беталаїни та поліфеноли, які містяться в буряку, можуть впливати на низку процесів, пов’язаних із розвитком хвороби Альцгеймера. Серед них — регуляція мозкового кровотоку, зменшення запальних реакцій, боротьба з окислювальним стресом та навіть вплив на мікрофлору організму. Результати цього аналізу опубліковані у науковому журналі Nutrients.

Як буряк може діяти на мозок

Лабораторні експерименти на клітинних моделях і тваринах показали, що активні сполуки буряка здатні захищати нейрони від пошкодження та підтримувати роботу мітохондрій — структур, відповідальних за енергозабезпечення клітин.

Невеликі дослідження за участю людей продемонстрували ще один ефект: вживання бурякового соку тимчасово покращувало кровопостачання ділянок мозку, які першими страждають при погіршенні пам’яті та концентрації уваги.

Окрему увагу науковці приділяють ролі мікрофлори. Речовини з буряка можуть позитивно впливати на бактерії в ротовій порожнині та кишечнику, які перетворюють нітрати з їжі на сполуки, що розширюють судини та знижують рівень запалення в організмі.

Водночас дослідники наголошують на важливому нюансі: нітрати з рослинної їжі та нітрати з обробленого м’яса мають різний ефект. Спостереження показують, що рослинні нітрати пов’язані з повільнішим зниженням пам’яті, тоді як м’ясні — навпаки, можуть асоціюватися з підвищеними ризиками.

Що це означає для звичайних людей

Попри обнадійливі результати, вчені застерігають від поспішних висновків. Наразі немає клінічних доказів, що буряк може запобігти хворобі Альцгеймера або стати методом лікування. Більшість досліджень мають обмежений масштаб, а їхні результати іноді суперечать одне одному.

Втім, буряк називають перспективним об’єктом для подальших досліджень. Це доступний, відносно безпечний продукт, який потенційно впливає одразу на кілька біологічних механізмів, важливих для здоров’я мозку. Тому його регулярна присутність у раціоні може бути частиною загального підходу до підтримки когнітивних функцій — поряд зі здоровим харчуванням, руховою активністю та контролем судинних ризиків.

