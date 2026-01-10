Червоний, жовтий або зелений: тепер ви знаєте, якого кольору перець найкорисніший

Болгарські перці відрізняються не лише смаком та ціною, а й поживною цінністю. Яка з них насправді найкорисніша – відповідь може здивувати.

Болгарський перець. Фото: із відкритих джерел

Дієтолог та нутриціолог Джинджер Халтін розповів, що болгарський перець змінює колір, коли дозріває. Зелений перець є найменш стиглим, а червоний — найдозрілішим.

Зелений болгарський перець має високий вміст хлорофілу – пігменту, який надає йому зеленого кольору. Коли перець дозріває, то хлорофіл руйнується і виробляється більше каротиноїдів (антиоксидантів), що пояснює зміну кольору та живильного профілю.

Всі болгарські перці містять вуглеводи, клітковину, антиоксиданти, вітамін С, вітамін А, калій, кальцій і фосфор. Кількість цих поживних речовин дещо варіюється залежно від кольору болгарського перцю.

Червоний болгарський перець зазвичай займає перше місце загальної харчової цінності. Оскільки він дозріває найдовше, він містить найбільше антиоксидантів, вітаміну С та А.

Що стосується того, який колір болгарського перцю найкраще підтримує імунітет, червоний посідає перше місце.

Однак різниця в поживній цінності між болгарським перцем різних кольорів невелика, тому не варто надто зациклюватися на цьому.

Кожен перець має унікальний антиоксидантний профіль, тому найкраще є всі кольори, щоб отримати користь від кожного виду.

Наприклад, жовтий особливо багатий на лютеїн і зеаксантин — дві поживні речовини, які підтримують здоров'я очей. Зелений має трохи менше калорій, ніж червоний, помаранчевий та жовтий, оскільки він менш стиглий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — маринований перець для фарширування: простий рецепт смачної заготівлі на зиму.



