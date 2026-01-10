logo

Главная Новости Здоровье диета и питание Красный, желтый или зеленый: теперь вы знаете, какого цвета перец самый полезный
НОВОСТИ

Красный, желтый или зеленый: теперь вы знаете, какого цвета перец самый полезный

Болгарский перец можно найти в магазине зеленого, желтого или красного цвета

10 января 2026, 10:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Болгарские перцы отличаются не только вкусом и ценой, но и питательной ценностью. Какой из них на самом деле самый полезный — ответ может удивить.

Красный, желтый или зеленый: теперь вы знаете, какого цвета перец самый полезный

Болгарский перец. Фото: из открытых источников

Диетолог и нутрициолог Джинджер Халтин рассказал, что болгарский перец меняет цвет, когда созревает. Зеленый перец является наименее спелым, а красный — наиболее созревшим.

Зеленый болгарский перец имеет высокое содержание хлорофилла — пигмента, который придает ему зеленый цвет. Когда перец созревает, то хлорофилл разрушается и вырабатывается больше каротиноидов (антиоксидантов), что объясняет изменение цвета и питательного профиля.

К Все болгарские перцы содержат углеводы, клетчатку, антиоксиданты, витамин С, витамин А, калий, кальций и фосфор. Количество этих питательных веществ несколько варьируется в зависимости от цвета болгарского перца.

Красный болгарский перец обычно занимает первое место по общей пищевой ценности. Поскольку он созревает дольше всего, он содержит больше всего антиоксидантов, витамина С и А.

Что касается того, какой цвет болгарского перца лучше всего поддерживает иммунитет, красный занимает первое место.

Однако, разница в питательной ценности между болгарским перцем разных цветов небольшая, поэтому не стоит слишком зацикливаться на этом.

Каждый перец имеет уникальный антиоксидантный профиль, поэтому лучше всего есть все цвета, чтобы получить пользу от каждого вида.

Например, желтый особенно богат лютеином и зеаксантином — два питательных вещества, которые поддерживают здоровье глаз. Зеленый имеет немного меньше калорий, чем красный, оранжевый и желтый, поскольку он менее спелый.

Читайте также на портале "Комментарии" — маринованный перец для фарширования: простой рецепт вкусной заготовки на зиму.




Источник: https://www.huffpost.com/entry/best-color-of-bell-pepper-to-eat_l_6941aaf3e4b06cf6877f4c25?origin=life-featured
