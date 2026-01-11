Обычная свекла может влиять на мозг: ученые заговорили о связи с памятью и Альцгеймером

Свекла давно считается полезным овощем для сердечно-сосудистой системы, однако новые научные обзоры свидетельствуют, что ее потенциал может быть значительно шире . Британские исследователи обратили внимание на возможную связь между регулярным потреблением свеклы и поддержанием здоровья мозга, в частности, в контексте возрастных когнитивных изменений и нейродегенеративных заболеваний.

Не только для сердца: британские ученые исследуют, как свекла может поддерживать здоровье мозга

Проанализировав десятки научных работ, ученые пришли к выводу, что содержащиеся в свекле нитраты, беталаины и полифенолы могут влиять на ряд процессов, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Среди них – регуляция мозгового кровотока, уменьшение воспалительных реакций, борьба с окислительным стрессом и даже влияние на микрофлору организма . Результаты этого анализа опубликованы в научном журнале Nutrients .

Как свекла может действовать на мозг

Лабораторные эксперименты на клеточных моделях и животных показали, что активные соединения свеклы способны защищать нейроны от повреждения и поддерживать работу митохондрий — структур, ответственных за энергообеспечение клеток.

Небольшие исследования с участием людей продемонстрировали еще один эффект: употребление свекловичного сока временно улучшало кровоснабжение участков мозга , которые первыми страдают при ухудшении памяти и концентрации внимания.

Отдельное внимание ученые уделяют роли микрофлоры. Вещества из свеклы могут положительно влиять на бактерии в полости рта и кишечника, которые превращают нитраты из пищи в соединения, расширяющие сосуды и снижающие уровень воспаления в организме.

В то же время исследователи отмечают важный нюанс: нитраты из растительной пищи и нитраты из обработанного мяса имеют разный эффект . Наблюдения показывают, что растительные нитраты связаны с более медленным снижением памяти, тогда как мясные — наоборот, могут ассоциироваться с повышенными рисками.

Что это значит для обычных людей

Несмотря на обнадеживающие результаты, учёные предостерегают от поспешных выводов. Пока нет клинических доказательств , что свекла может предотвратить болезнь Альцгеймера или стать методом лечения. Большинство исследований имеют ограниченный масштаб, а их результаты иногда противоречат друг другу.

Впрочем, свеклу называют перспективным объектом для дальнейших исследований . Это доступный, относительно безопасный продукт, потенциально влияющий сразу на несколько биологических механизмов, важных для здоровья мозга. Поэтому его регулярное присутствие в рационе может являться частью общего подхода к поддержанию когнитивных функций — наряду со здоровым питанием, двигательной активностью и контролем сосудистых рисков.

