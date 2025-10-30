Знизити рівень холестерину в крові реально завдяки одному вуглеводу: порада дієтолога

Незважаючи на стереотип про "шкідливість" вуглеводів, складні вуглеводи є надзвичайно поживними і навіть можуть підтримувати серцево-судинне здоров’я. Не варто повністю виключати їх зі свого раціону.

Фото: з відкритих джерел

"Вуглеводи постачають організму енергію та важливі нутрієнти, такі як клітковина, вітаміни та мінерали", — зазначає дієтолог Лорен Манакер у виданні Eating Well.

Для вибору здорових вуглеводів найкраще обирати продукти, багаті на клітковину: цільнозернові крупи, бобові, фрукти та овочі. Вони покращують травлення, підтримують стабільний рівень енергії та допомагають зберігати здоров’я серця, знижуючи рівень холестерину. Особливо корисною є чорна квасоля.

Багата клітковиною

Чорна квасоля — це суперпродукт для зниження холестерину завдяки високому вмісту розчинної клітковини, яка допомагає виводити холестерин з організму, пояснює дієтолог Брэннон Блаунт.

Дослідження показують, що дієта з високим вмістом розчинної клітковини здатна знижувати загальний і "поганий" (LDL) холестерин. Одна порція приготованих чорних бобів містить близько 15 грамів клітковини — понад половину добової норми.

Низький вміст насичених жирів

Чорна квасоля практично не містить насичених жирів і має низьку калорійність, що робить її ідеальною для здорового харчування. Раціон з низьким вмістом насичених жирів допомагає знижувати ризик серцевих захворювань. Американська асоціація кардіологів радить обмежити насичені жири до 6% від добової калорійності (приблизно 13 г на день при 2000 калоріях).

Джерело рослинного білка

Чорна квасоля також багата білком — 15 грамів на порцію. Замінюючи тваринні білки на рослинні, можна підтримувати здоровий рівень холестерину та покращувати серцево-судинний стан.

Стійкий крохмаль

Цей компонент живить корисні кишкові бактерії, сприяючи виробленню коротколанцюгових жирних кислот, які допомагають знижувати холестерин і контролювати рівень цукру в крові після їжі. Стійкий крохмаль також підвищує відчуття ситості, що зменшує ризик переїдання.

Як вже писали "Коментарі", з віком у більшості людей спостерігається поступове погіршення когнітивних здібностей. Дехто відзначає незначні труднощі з пам’яттю чи концентрацією, тоді як у інших розвивається деменція — прогресуюче порушення роботи мозку, що призводить до втрати навичок і раніше набутого досвіду.