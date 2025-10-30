logo

Снизить уровень холестерина в крови реально благодаря одному углеводу: совет диетолога
Снизить уровень холестерина в крови реально благодаря одному углеводу: совет диетолога

Этот продукт универсален, вкусен и одновременно доступен по цене.

Несмотря на стереотип о " вредности " углеводов, сложные углеводы являются чрезвычайно питательными и могут поддерживать сердечно-сосудистое здоровье. Не следует полностью исключать их из своего рациона.

Снизить уровень холестерина в крови реально благодаря одному углеводу: совет диетолога

" Углеводы поставляют организму энергию и важные нутриенты, такие как клетчатка, витамины и минералы " , — отмечает диетолог Лорен Манакер в издании Eating Well.

Для выбора здоровых углеводов лучше выбирать продукты, богатые клетчаткой: цельнозерновые крупы, бобовые, фрукты и овощи. Они улучшают пищеварение, поддерживают стабильный уровень энергии и помогают сохранять здоровье сердца, снижая уровень холестерина. Особенно полезна черная фасоль.

Богатая клетчаткой

Черная фасоль – это суперпродукт для снижения холестерина благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки, помогающей выводить холестерин из организма, объясняет диетолог Брэннон Блаунт.

Исследования показывают, что диета с высоким содержанием растворной клетчатки способна снижать общий и плохой (LDL) холестерин. Одна порция приготовленных черных бобов содержит около 15 граммов клетчатки – более половины суточной нормы.

Низкое содержание насыщенных жиров

Черная фасоль практически не содержит насыщенных жиров и обладает низкой калорийностью, что делает ее идеальной для здорового питания. Рацион с низким содержанием насыщенных жиров помогает снижать риск сердечных заболеваний. Американская ассоциация кардиологов советует ограничить насыщенные жиры до 6% суточной калорийности (примерно 13 г в день при 2000 калориях).

Источник растительного белка

Черная фасоль также богата белком – 15 граммов на порцию. Заменяя животные белки растительными, можно поддерживать здоровый уровень холестерина и улучшать сердечно-сосудистое состояние.

Устойчивый крахмал

Этот компонент питает полезные кишечные бактерии, способствуя выработке короткоцепочечных жирных кислот, помогающих снижать холестерин и контролировать уровень сахара в крови после еды. Устойчивый крахмал также повышает ощущение сытости, что уменьшает риск переедания.

