Мозок у величезній загрозі: стало відомо про фактор, який на 73% підвищує ризик виникнення деменції

З віком у більшості людей спостерігається поступове погіршення когнітивних здібностей. Дехто відзначає незначні труднощі з пам’яттю чи концентрацією, тоді як у інших розвивається деменція — прогресуюче порушення роботи мозку, що призводить до втрати навичок і раніше набутого досвіду.

Фото: з відкритих джерел

Попри активні дослідження, науковці все ще намагаються визначити основні причини деменції та чинники, які сприяють її розвитку. Нове дослідження, опубліковане в Journal of Alzheimer’s Disease, виявило зв’язок між депресією та ризиком когнітивного спаду.

Фахівці Каліфорнійського університету проаналізували дані понад 15 тисяч учасників віком від 20 до 89 років, розподіливши їх на три вікові групи: молодь, середній та літній вік. За результатами опитувань, симптоми депресії спостерігались у 13% молодих учасників, 26% людей середнього віку та 34% осіб похилого віку.

Після одинадцятирічного спостереження з’ясувалося, що депресія в молодості підвищує ризик розвитку деменції у старшому віці на 73%. Крім того, люди, які переживали депресивні епізоди у середньому віці, мали на 43% вищу ймовірність появи слабоумства.

Науковці припускають, що причина може полягати в гіперактивності центральної нервової системи: вона спричиняє надлишкове вироблення гормонів стресу, які ушкоджують гіпокамп — ділянку мозку, відповідальну за пам’ять і навчання.

Дослідження враховувало такі фактори, як вік, стать, расу, рівень освіти, масу тіла, наявність діабету та куріння, що дозволяє вважати його результати більш достовірними.

Як вже писали "Коментарі", багато людей іноді помічають перед очима темні крапки, ниткоподібні утворення або хвилясті лінії, що рухаються разом із поглядом. У більшості випадків це явище є нормальним і відоме як "плавучі помутніння" або "мушки". Вони з’являються через зміни в склоподібному тілі — гелеподібній речовині всередині ока.