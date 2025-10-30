Мозг в огромной угрозе: стало известно о факторе, который на 73% повышает риск возникновения деменции.

С возрастом у большинства людей наблюдается постепенное ухудшение когнитивных способностей. Некоторые отмечают незначительные трудности с памятью или концентрацией, тогда как у других развивается деменция — прогрессирующее нарушение работы мозга, что приводит к потере навыков и ранее приобретенного опыта.

Фото: из открытых источников

Несмотря на активные исследования, ученые все еще пытаются определить основные причины деменции и факторы, способствующие ее развитию. Новое исследование, опубликованное в Journal of Alzheimer's Disease, выявило связь между депрессией и риском когнитивного спада.

Специалисты Калифорнийского университета проанализировали данные более 15 тысяч участников от 20 до 89 лет, распределив их на три возрастные группы: молодежь, средний и пожилой возраст. По результатам опросов, симптомы депрессии наблюдались у 13% молодых участников, 26% людей среднего возраста и 34% пожилых людей.

После одиннадцатилетнего наблюдения выяснилось, что депрессия в молодости увеличивает риск развития деменции в старшем возрасте на 73%. Кроме того, люди, переживавшие депрессивные эпизоды в среднем возрасте, имели на 43% более высокую вероятность появления слабоумия.

Ученые предполагают, что причина может заключаться в гиперактивности центральной нервной системы: она влечет за собой избыточную выработку гормонов стресса, повреждающих гиппокамп — участок мозга, ответственный за память и обучение.

Исследование учитывало такие факторы как возраст, пол, расу, уровень образования, массу тела, наличие диабета и курения, что позволяет считать его результаты более достоверными.

