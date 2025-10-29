logo_ukra

Захворювання та лікування "Мушки" перед очима можуть бути небезпечними: озвучено тривожне попередження медиків
"Мушки" перед очима можуть бути небезпечними: озвучено тривожне попередження медиків

Медики пояснили, у яких ситуаціях ці ознаки безпечні, а коли вони вказують на серйозне захворювання очей.

29 жовтня 2025, 15:25
Автор:
Клименко Елена

Багато людей іноді помічають перед очима темні крапки, ниткоподібні утворення або хвилясті лінії, що рухаються разом із поглядом. У більшості випадків це явище є нормальним і відоме як "плавучі помутніння" або "мушки". Вони з’являються через зміни в склоподібному тілі — гелеподібній речовині всередині ока.

"Мушки" перед очима можуть бути небезпечними: озвучено тривожне попередження медиків

Фото: з відкритих джерел

За інформацією LADbible, такі зміни частіше відбуваються з віком і отримали назву заднього відшарування склоподібного тіла (ЗВТ). Офтальмологи пояснюють, що колагенові волокна всередині ока злипаються та утворюють скупчення, які відкидають тіні на сітківку. Саме ці тіні ми сприймаємо як плаваючі плями чи нитки у полі зору.

За даними NHS, у більшості випадків "мушки" не загрожують зору і не потребують лікування. Проте існують ситуації, коли поява таких симптомів може сигналізувати про серйозні проблеми, зокрема відшарування сітківки, що вимагає невідкладної допомоги.

Серед тривожних сигналів, які не можна ігнорувати: 

·         раптова поява або різке збільшення кількості "мушок";

·         блискавки чи спалахи світла в очах;

·         темна "завіса" або тінь перед очима;

·         біль в оці або різке погіршення зору;

·         симптоми після травми чи операції на оці.

Відшарування сітківки — це стан, коли світлочутлива мембрана відокремлюється від задньої частини ока. Якщо не звернутися до лікаря вчасно, це може призвести до часткової або повної втрати зору.

Фахівці NHS наголошують: при появі будь-якого з цих симптомів слід негайно звернутися до офтальмолога. Швидке реагування допомагає зберегти зір і запобігти серйозним ускладненням.

