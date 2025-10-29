"Мушки" перед глазами могут быть опасны: озвучено тревожное предупреждение медиков

Многие иногда замечают перед глазами темные точки, нитевидные образования или волнистые линии, двигающиеся вместе со взглядом. В большинстве случаев это явление нормально и известно как "плавучие помутнения" или "мушки". Они появляются из-за изменений в стекловидном теле – гелеобразном веществе внутри глаза.

Фото: из открытых источников

По информации LADbible, такие изменения чаще происходят с возрастом и получили название задней отслойки стекловидного тела (ЗСТ). Офтальмологи объясняют, что коллагеновые волокна внутри глаза слипаются и образуют скопления, отбрасывающие тени на сетчатку. Именно эти тени мы воспринимаем как плавающие пятна или нити в поле зрения.

По данным NHS, в большинстве случаев "мушки" не угрожают зрению и не нуждаются в лечении. Однако существуют ситуации, когда появление таких симптомов может сигнализировать о серьезных проблемах, в частности отслоения сетчатки, требующей неотложной помощи.

Среди тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать:

· внезапное появление или резкое увеличение количества "мушек";

· молнии или вспышки света в глазах;

· темная "занавес" или тень перед глазами;

· боли в глазу или резкое ухудшение зрения;

· симптомы после травмы или операции на глазу.

Отслойка сетчатки – это состояние, когда светочувствительная мембрана отделяется от задней части глаза. Если не обратиться к врачу вовремя, это может привести к частичной или полной потере зрения.

Специалисты NHS отмечают: при появлении любого из этих симптомов следует немедленно обратиться к офтальмологу. Быстрое реагирование помогает сохранить зрение и предотвратить серьезные осложнения.

