logo

BTC/USD

111118

ETH/USD

3942.88

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение "Мушки" перед глазами могут быть опасны: озвучено тревожное предупреждение медиков
commentss НОВОСТИ Все новости

"Мушки" перед глазами могут быть опасны: озвучено тревожное предупреждение медиков

Медики объяснили, в каких ситуациях эти признаки безопасны, а когда они указывают на серьезное заболевание глаз.

29 октября 2025, 15:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Многие иногда замечают перед глазами темные точки, нитевидные образования или волнистые линии, двигающиеся вместе со взглядом. В большинстве случаев это явление нормально и известно как "плавучие помутнения" или "мушки". Они появляются из-за изменений в стекловидном теле – гелеобразном веществе внутри глаза.

"Мушки" перед глазами могут быть опасны: озвучено тревожное предупреждение медиков

Фото: из открытых источников

По информации LADbible, такие изменения чаще происходят с возрастом и получили название задней отслойки стекловидного тела (ЗСТ). Офтальмологи объясняют, что коллагеновые волокна внутри глаза слипаются и образуют скопления, отбрасывающие тени на сетчатку. Именно эти тени мы воспринимаем как плавающие пятна или нити в поле зрения.

По данным NHS, в большинстве случаев "мушки" не угрожают зрению и не нуждаются в лечении. Однако существуют ситуации, когда появление таких симптомов может сигнализировать о серьезных проблемах, в частности отслоения сетчатки, требующей неотложной помощи.

Среди тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать:

·          внезапное появление или резкое увеличение количества "мушек";

·          молнии или вспышки света в глазах;

·          темная "занавес" или тень перед глазами;

·          боли в глазу или резкое ухудшение зрения;

·          симптомы после травмы или операции на глазу.

Отслойка сетчатки – это состояние, когда светочувствительная мембрана отделяется от задней части глаза. Если не обратиться к врачу вовремя, это может привести к частичной или полной потере зрения.

Специалисты NHS отмечают: при появлении любого из этих симптомов следует немедленно обратиться к офтальмологу. Быстрое реагирование помогает сохранить зрение и предотвратить серьезные осложнения.

Как уже писали "Комментарии", кофе – не просто утренний ритуал, а источник антиоксидантов, которые могут положительно влиять на здоровье. По данным Verywellhealth, небольшие изменения в способе приготовления и дополнениях к напитку могут значительно повысить его пользу. Вот семь способов получить максимум от вашего кофе, подтвержденных диетологами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости