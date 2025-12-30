Зелений чай не такий корисний, як вважають: ці 6 побічних ефектів вражають

Зелений чай має безліч корисних властивостей, проте при надмірному вживанні або у разі наявності певних захворювань він може призвести до небажаних наслідків. Ключовим фактором, що може викликати проблеми, є вміст кофеїну (чи теїну), який стимулює нервову систему. За словами експертів, для більшості людей вживання зеленого чаю до 3-4 чашок на день є безпечним. Проте його надлишок або споживання людьми з хворобами серця, печінки, нирок чи виразковими захворюваннями може погіршити стан здоров’я.

Фото: з відкритих джерел

Зеленому чаю, зокрема, притаманні кілька недоліків, які важливо враховувати:

Збуджує нервову систему: Завдяки кофеїну, зелений чай може викликати тривожність, нервозність та безсоння, особливо у тих, хто має схильність до тахікардії (прискореного серцебиття) або підвищеної збудливості. Людям із такими проблемами краще обмежити його споживання.

Підвищує кислотність шлункового соку: Для осіб із хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, такими як гастрит, виразка чи інші проблеми зі шлунком, зелений чай може спричиняти загострення хвороб через підвищену кислотність.

Не пийте натщесерце: Зелений чай не рекомендується вживати на порожній шлунок. Це може викликати підвищену секрецію шлункового соку, що в умовах відсутності їжі може призвести до "самоперетравлення" шлунка. Найкраще пити його через 30-60 хвилин після їди, коли він допомагає поліпшити процес травлення.

Не запивайте таблетки зеленим чаєм: Оскільки зелений чай може знижувати ефективність ліків, не рекомендується запивати ним таблетки. Це може послабити або повністю нейтралізувати їхній вплив на організм.

Не поєднуйте з алкоголем: Важливо не змішувати зелений чай з алкогольними напоями, навіть з вином. Це збільшує навантаження на нирки та може спричинити їх перевантаження.

Зниження засвоєння заліза: Катехіни, які містяться в зеленому чаї, мають потужні антиоксидантні властивості, але одночасно можуть погіршувати засвоєння заліза з їжі. Людям із низьким рівнем заліза це може спричиняти розвиток залізодефіцитної анемії.

Проте, більшість здорових дорослих можуть споживати зелений чай щодня без шкоди для організму, якщо дотримуються помірності. Лікарі рекомендують не перевищувати 400 мг кофеїну на день. Одна чашка зеленого чаю містить приблизно 22-40 мг кофеїну, тому не варто перевищувати цю кількість, щоб уникнути негативних ефектів.

Портал "Коментарі" вже писав, що банани часто стають предметом суперечок, зокрема щодо їхнього впливу на рівень цукру в крові. Багато людей вважають, що діабетики повинні уникати цього фрукта через його вміст природного цукру. Однак не все так однозначно, і організм може по-різному реагувати на банани, залежно від кількох факторів. Відоме видання Eatingwell вирішило розібратися у цьому питанні за допомогою дієтологів.