logo_ukra

BTC/USD

87643

ETH/USD

2934.78

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Як банани змінюють рівень цукру у крові: нове відкриття експертів точно здивує
commentss НОВИНИ Всі новини

Як банани змінюють рівень цукру у крові: нове відкриття експертів точно здивує

Справжній вплив бананів на організм залежить від їх кількості та того, з чим їх споживають

29 грудня 2025, 12:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Банани часто стають предметом суперечок, зокрема щодо їхнього впливу на рівень цукру в крові. Багато людей вважають, що діабетики повинні уникати цього фрукта через його вміст природного цукру. Однак не все так однозначно, і організм може по-різному реагувати на банани, залежно від кількох факторів. Відоме видання Eatingwell вирішило розібратися у цьому питанні за допомогою дієтологів.

Як банани змінюють рівень цукру у крові: нове відкриття експертів точно здивує

Фото: з відкритих джерел

По-перше, важливо розуміти, що будь-яка їжа впливає на організм по-різному в залежності від кількості і супутніх продуктів. Це стосується і бананів. На рівень цукру в крові впливають кілька факторів: глікемічний індекс (ГІ), ступінь стиглості фрукта та вміст клітковини.

Корисні властивості бананів

Крім вмісту цукрів і клітковини, банани є цінним джерелом калію, що підтримує здоров’я серця і допомагає регулювати артеріальний тиск. Вони також багаті антиоксидантами і дофаміном, що допомагає знижувати запалення. Вітамін B6, який міститься в бананах, підтримує нервову систему і імунну функцію, а також важливий для білкового обміну.

Як вживати банани, щоб не підвищити рівень цукру

Щоб уникнути різких стрибків цукру в крові, дієтологи радять дотримуватися кількох простих правил:

Поєднуйте банан з білками та корисними жирами. Наприклад, додайте його до йогурту або горіхів, щоб уповільнити процес засвоєння.

Їжте банан з іншими продуктами, багатими на клітковину. Вівсянка або пудинг з насіння чіа – відмінне поєднання.

Контролюйте порції. Вибирайте маленькі або середні банани замість великих, які можуть містити більше цукру.

Обирайте менш стиглі банани. Плоди злегка зеленуватого відтінку містять більше стійкого крохмалю, що сприяє стабільнішому рівню цукру в крові.

Як вже писали "Коментарі", високий рівень холестерину часто залишається непомітним для людини, але поступово він може призводити до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як інфаркт або інсульт. Це відбувається через те, що "поганий" холестерин (ЛПНЩ) накопичується в артеріях, звужуючи їх просвіт і ускладнюючи кровообіг.  

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини