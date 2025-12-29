Як банани змінюють рівень цукру у крові: нове відкриття експертів точно здивує

Банани часто стають предметом суперечок, зокрема щодо їхнього впливу на рівень цукру в крові. Багато людей вважають, що діабетики повинні уникати цього фрукта через його вміст природного цукру. Однак не все так однозначно, і організм може по-різному реагувати на банани, залежно від кількох факторів. Відоме видання Eatingwell вирішило розібратися у цьому питанні за допомогою дієтологів.

По-перше, важливо розуміти, що будь-яка їжа впливає на організм по-різному в залежності від кількості і супутніх продуктів. Це стосується і бананів. На рівень цукру в крові впливають кілька факторів: глікемічний індекс (ГІ), ступінь стиглості фрукта та вміст клітковини.

Корисні властивості бананів

Крім вмісту цукрів і клітковини, банани є цінним джерелом калію, що підтримує здоров’я серця і допомагає регулювати артеріальний тиск. Вони також багаті антиоксидантами і дофаміном, що допомагає знижувати запалення. Вітамін B6, який міститься в бананах, підтримує нервову систему і імунну функцію, а також важливий для білкового обміну.

Як вживати банани, щоб не підвищити рівень цукру

Щоб уникнути різких стрибків цукру в крові, дієтологи радять дотримуватися кількох простих правил:

Поєднуйте банан з білками та корисними жирами. Наприклад, додайте його до йогурту або горіхів, щоб уповільнити процес засвоєння.

Їжте банан з іншими продуктами, багатими на клітковину. Вівсянка або пудинг з насіння чіа – відмінне поєднання.

Контролюйте порції. Вибирайте маленькі або середні банани замість великих, які можуть містити більше цукру.

Обирайте менш стиглі банани. Плоди злегка зеленуватого відтінку містять більше стійкого крохмалю, що сприяє стабільнішому рівню цукру в крові.

