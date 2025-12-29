Як знизити холестерин без ліків: ці 4 перекуси врятують ваші судини

Високий рівень холестерину часто залишається непомітним для людини, але поступово він може призводити до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як інфаркт або інсульт. Це відбувається через те, що "поганий" холестерин (ЛПНЩ) накопичується в артеріях, звужуючи їх просвіт і ускладнюючи кровообіг. На щастя, контролювати рівень холестерину можна не лише за допомогою медикаментів, але й через правильне харчування. Важливо звертати увагу на продукти, які допомагають знизити рівень "поганого" холестерину в крові та покращити загальний стан судин.

Фото: з відкритих джерел

Основні фактори впливу на рівень холестерину

Дієта — один з найважливіших чинників, що впливає на рівень холестерину. Лікарі рекомендують обмежити споживання продуктів, що містять насичені жири, таких як жирне м'ясо, масло, сир і шоколад. Водночас є чимало корисних продуктів, які можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань і підвищити рівень здорового холестерину (ЛПВЩ).

Найбільш ефективними для контролю рівня холестерину є певні види закусок, які не тільки підтримують здоров'я судин, але й виконують функцію захисту від розвитку серцево-судинних захворювань.

1. Горіхи

Горіхи — це один з найбільш корисних продуктів для серця. Регулярне вживання горіхів, таких як мигдаль і волоські, допомагає знизити рівень "поганого" холестерину. Вони багаті на корисні жири, зокрема омега-3 жирні кислоти, які зменшують ризик серцевих захворювань. Фахівці з клініки "Майо" рекомендують вживати невелику кількість горіхів щодня, щоб покращити здоров'я серця.

Дослідження показали, що волоські горіхи можуть знижувати рівень холестерину ЛПНЩ у людей, які вже мають захворювання серця, і знижувати ризик серцевих нападів. Крім того, регулярне споживання горіхів може допомогти в профілактиці серцевих захворювань і інсультів.

2. Насіння чіа, льону, гарбуза та соняшника

Насіння є чудовою закускою, яка багата на корисні для серця нутрієнти. Вони містять розчинну клітковину та ненасичені жири, які допомагають знижувати рівень холестерину. Дієтологи рекомендують включати до раціону насіння чіа, льону, гарбуза та соняшника, оскільки вони мають подвійну поживну дію.

Одне з досліджень, опубліковане в "Азійському журналі фармацевтичних та клінічних досліджень", показало, що щоденне вживання соняшникового насіння знижує рівень холестерину ЛПНЩ. Тривале споживання цього продукту протягом 6 місяців продемонструвало значне зниження рівня холестерину у порівнянні з контрольною групою.

3. Фрукти та овочі

Вживання фруктів та овочів є важливим аспектом здорового харчування, особливо для підтримки серцево-судинної системи. Клітковина, що міститься в цих продуктах, допомагає блокувати всмоктування холестерину в кров. Такі продукти, як бобові (квасоля, горох, сочевиця), яблука, полуниця, чорнослив, броколі та солодка картопля, є дуже корисними для зниження рівня "поганого" холестерину.

Масштабне дослідження, опубліковане в "Американському журналі клінічного харчування", підтвердило, що регулярне споживання овочів і фруктів суттєво знижує рівень холестерину в крові та покращує функцію серцево-судинної системи.

