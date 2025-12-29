Що буде, якщо засинати з увімкненим телевізором: наслідки для здоров'я вражають

Багато людей вибирають перегляд телепередач або серіалів як спосіб розслабитися перед сном. Зазвичай це стає своєрідним вечірнім ритуалом, який допомагає заснути. Такі звички часто формуються без особливих зусиль, особливо коли мова йде про тих, хто має труднощі з засипанням. У таких випадках телевізор стає інструментом для відволікання та швидкого засинання.

Фото: з відкритих джерел

Однак науковці попереджають, що засипати з увімкненим телевізором не лише шкодить якості сну, а й може порушити природні біоритми організму. Ба більше, це може призвести до зайвої ваги. Дослідження показують, що жінки, які сплять у кімнаті з працюючим телевізором, мають вищий ризик набрати зайву вагу порівняно з тими, хто спить в темряві.

Це пояснюється тим, що мелатонін — гормон, що регулює цикл сну — також бере участь у метаболічних процесах і підтримує імунну систему. Штучне світло, яке виходить від екрану телевізора, порушує вироблення цього гормону, що негативно позначається на обміні речовин. В результаті порушення циркадних ритмів, а також збільшення рівня гормонів стресу, підвищується ризик розвитку ожиріння, хвороб серця і навіть діабету.

Іншою проблемою є порушення нормальних фаз сну. Коротший час сну та відсутність достатньої фази глибокого сну зумовлюють збільшення апетиту та зменшення фізичної активності. В результаті цього людина частіше вживає більше калорій, споживаючи кофеїн і прості вуглеводи для боротьби з втомою.

"Засинати під телевізор — це шкідлива звичка, оскільки світло та звуки з екрана порушують вироблення мелатоніну і збивають циркадні ритми. Це веде до поверхневого сну та хронічної втоми", — зазначають вчені.

Портал "Коментарі" вже писав, що багато жінок навіть не здогадуються, що волосся може постраждати відразу після миття через неправильний догляд. Неправильні дії, такі як надмірне розчісування або агресивне сушіння, можуть зробити пасма ламкими, тьмяними та пошкодити їхню структуру.