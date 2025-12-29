Что будет, если засыпать с включенным телевизором: последствия для здоровья поражают

Многие выбирают просмотр телепередач или сериалов как способ расслабиться перед сном. Обычно это становится своеобразным вечерним ритуалом, помогающим уснуть. Такие привычки часто формируются без особого труда, особенно когда речь идет о тех, кто испытывает трудности с засыпанием. В таких случаях телевизор становится инструментом для отвлечения и быстрого засыпания.

Фото: из открытых источников

Однако ученые предупреждают, что засыпать с включенным телевизором не только вредит качеству сна, но может нарушить естественные биоритмы организма. Более того, это может привести к лишнему весу. Исследования показывают, что женщины, спящие в комнате с работающим телевизором, имеют более высокий риск набрать лишний вес по сравнению с теми, кто спит в темноте.

Это объясняется тем, что мелатонин – гормон, регулирующий цикл сна – также участвует в метаболических процессах и поддерживает иммунную систему. Искусственный свет, исходящий от экрана телевизора, нарушает выработку этого гормона, что отрицательно сказывается на обмене веществ. В результате нарушения циркадных ритмов, а также увеличения уровня гормонов стресса повышается риск развития ожирения, болезней сердца и даже диабета.

Другой проблемой является нарушение нормальных фаз сна. Короче время сна и отсутствие достаточной фазы гибернации обуславливают увеличение аппетита и уменьшение физической активности. В результате этого человек чаще употребляет больше калорий, употребляя в пищу кофеин и простые углеводы для борьбы с усталостью.

"Засыпать под телевизор — это вредная привычка, поскольку свет и звуки с экрана нарушают выработку мелатонина и сбивают циркадные ритмы. Это ведет к поверхностному сну и хронической усталости", — отмечают ученые.

Портал "Комментарии" уже писал, что многие женщины даже не догадываются, что волосы могут пострадать сразу после мытья из-за неправильного ухода. Неправильные действия, такие как чрезмерное расчесывание или агрессивная сушка, могут сделать пряди ломкими, тусклыми и повредить их структуру.