Как снизить холестерин без лекарств: эти 4 перекуса спасут ваши сосуды

Высокий уровень холестерина часто остается незаметным для человека, но постепенно он может приводить к серьезным проблемам со здоровьем, таким как инфаркт или инсульт. Это происходит из-за того, что "плохой" холестерин (ЛПНП) накапливается в артериях, сужая их просвет и усложняя кровообращение. К счастью, контролировать уровень холестерина можно не только с помощью медикаментов, но и из-за правильного питания. Важно обращать внимание на продукты, помогающие снизить уровень "плохого" холестерина в крови и улучшить общее состояние сосудов.

Фото: из открытых источников

Основные факторы влияния на уровень холестерина

Диета – один из важнейших факторов, влияющий на уровень холестерина. Врачи рекомендуют ограничить потребление продуктов, содержащих насыщенные жиры, таких как жирное мясо, масло, творог и шоколад. В то же время, есть немало полезных продуктов, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний и повысить уровень здорового холестерина (ЛПВП).

Наиболее эффективны для контроля уровня холестерина определенные виды закусок, которые не только поддерживают здоровье сосудов, но и выполняют функцию защиты от развития сердечно-сосудистых заболеваний.

1. Орехи

Орехи – это один из самых полезных продуктов для сердца. Регулярное употребление орехов, таких как миндаль и грецкие, помогает снизить уровень "плохого" холестерина. Они богаты полезными жирами, в частности омега-3 жирными кислотами, которые уменьшают риск сердечных заболеваний. Специалисты из клиники "Майо" рекомендуют употреблять небольшое количество орехов каждый день, чтобы улучшить здоровье сердца.

Исследования показали, что грецкие орехи могут снижать уровень холестерина ЛПНП у людей, уже имеющих заболевания сердца, и снижать риск сердечных приступов. Кроме того, регулярное употребление орехов может помочь в профилактике сердечных заболеваний и инсультов.

2. Семена чиа, льна, тыквы и подсолнечника

Семена являются прекрасной закуской, которая богата полезными для сердца нутриентами. Они содержат растворимую клетчатку и ненасыщенные жиры, помогающие снижать уровень холестерина. Диетологи рекомендуют включать в рацион семена чиа, льна, тыквы и подсолнечника, поскольку они обладают двойным питательным действием.

Одно из исследований, опубликованное в "Азиатском журнале фармацевтических и клинических исследований", показало, что ежедневное употребление семян подсолнечника снижает уровень холестерина ЛПНП. Длительное потребление этого продукта в течение 6 месяцев показало значительное снижение уровня холестерина по сравнению с контрольной группой.

3. Фрукты и овощи

Употребление фруктов и овощей является важным аспектом здорового питания, особенно для поддержания сердечно-сосудистой системы. Содержащаяся в этих продуктах клетчатка помогает блокировать всасывание холестерина в кровь. Такие продукты, как бобовые (фасоль, горох, чечевица), яблоки, клубника, чернослив, брокколи и сладкий картофель, очень полезны для снижения уровня "плохого" холестерина.

Масштабное исследование, опубликованное в "Американском журнале клинического питания", подтвердило, что регулярное потребление овощей и фруктов существенно снижает уровень холестерина в крови и улучшает функцию сердечно-сосудистой системы.

