Зеленый чай не так полезен, как считают: эти 6 побочных эффектов поражают

Зеленый чай обладает множеством полезных свойств, однако при чрезмерном употреблении или при наличии определенных заболеваний он может привести к нежелательным последствиям. Ключевым фактором, который может вызвать проблемы, является содержание кофеина (или теина), стимулирующего нервную систему. По словам экспертов, для большинства людей употребление зеленого чая до 3-4 чашек в день безопасно. Однако его избыток или потребление людьми с болезнями сердца, печени, почек или язвенными заболеваниями может ухудшить состояние здоровья.

Фото: из открытых источников

Зеленому чаю, в частности, присущи несколько недостатков, которые важно учитывать:

Возбуждающая нервная система: Благодаря кофеину, зеленый чай может вызвать тревожность, нервозность и бессонницу, особенно у тех, кто имеет склонность к тахикардии (ускоренному сердцебиению) или повышенной возбудимости. Людям с такими проблемами лучше ограничить его потребление.

Повышает кислотность желудочного сока: Для лиц с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, язва или другие проблемы с желудком, зеленый чай может вызвать обострение болезней из-за повышенной кислотности.

Не пейте натощак: Зеленый чай не рекомендуется употреблять в пустой желудок. Это может вызвать повышенную секрецию желудочного сока, что в условиях отсутствия пищи может привести к "самоперевариванию" желудка. Лучше пить его через 30-60 минут после еды, когда он помогает улучшить процесс пищеварения.

Не запивайте таблетки зеленым чаем: Поскольку зеленый чай может снижать эффективность лекарства, не рекомендуется запивать им таблетки. Это может ослабить или полностью нейтрализовать их влияние на организм.

Не совмещайте с алкоголем: Важно не смешивать зеленый чай с алкогольными напитками, даже с вином. Это увеличивает нагрузку на почки и может привести к их перегрузке.

Снижение усвоения железа Катехины, содержащиеся в зеленом чае, обладают мощными антиоксидантными свойствами, но одновременно могут ухудшать усвоение железа из пищи. Людям с низким уровнем железа это может вызвать развитие железодефицитной анемии.

Однако большинство здоровых взрослых могут потреблять зеленый чай ежедневно без ущерба для организма, если соблюдают умеренность. Врачи рекомендуют не превышать 400 мг кофеина в день. Одна чашка зеленого чая содержит примерно 22-40 мг кофеина, поэтому не стоит превышать это количество во избежание негативных эффектов.

