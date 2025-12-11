Рубрики
Оніміння рук і ніг — неприємне відчуття, яке багато хто списує на втому, незручну позу або нервове перенапруження. Та коли це трапляється регулярно, без очевидної причини, або супроводжується болем, поколюванням чи слабкістю — це може бути сигналом серйозних змін в організмі. Лікарі наголошують: тривале або повторюване оніміння кінцівок — один із найпоширеніших симптомів прихованих хвороб, які розвиваються непомітно.
Заніміння рук та ніг: це симптоми прихованої хвороби
1. Проблеми з шийним або поперековим відділом хребта
Грижі, протрузії, остеохондроз і спазми м’язів можуть здавлювати нервові корінці. Через це виникають:
оніміння руки або ноги;
відчуття "мурашок";
слабкість у м’язах;
біль, що віддає в кінцівку.
Це один із найчастіших варіантів, але саме він найчастіше залишається недіагностованим роками.
2. Порушення кровообігу
Якщо кров погано надходить до кінцівок, вони починають німіти. Причини можуть бути різні:
вегето-судинні розлади,
атеросклероз,
хвороби серця,
тромбози чи звуження судин.
Особливо небезпечним є раптове однобічне оніміння — такий симптом може вказувати навіть на початок інсульту.
3. Дефіцит вітамінів та мікроелементів
Особливо важливі:
Вітаміни групи B (B1, B6, B12) — відповідають за роботу нервової системи;
Магній — стабілізує нервово-м’язові сигнали;
Вітамін D — впливає на м’язовий тонус.
Нестача цих речовин може спричинити поколювання, судоми та "знімання" кінцівок у спокої або вночі.
4. Цукровий діабет і предіабет
Періодичне оніміння може бути першим проявом діабетичної нейропатії — ураження нервів через підвищений рівень глюкози. На ранніх стадіях люди часто не знають про свій діабет, тож цей симптом стає першим тривожним дзвіночком.
5. Хронічний стрес і перенапруження
Постійне нервове напруження підвищує рівень кортизолу та викликає спазм судин. Через це кінцівки можуть німіти або "відмовляти" у моменти сильного хвилювання чи панічної атаки.
6. Захворювання щитоподібної залози
Гіпотиреоз уповільнює обмін речовин і може призводити до накопичення рідини навколо нервів. Це викликає:
набряки,
оніміння кистей і стоп,
загальну слабкість.
Є симптоми, при яких потрібно негайно звернутися до лікаря:
раптове оніміння з одного боку тіла;
порушення мовлення, зору чи координації;
оніміння, яке триває більше години;
слабкість у кінцівці або неможливість рухати пальцями;
регулярні епізоди без очевидної причини.
Такі прояви можуть свідчити про інсульт, гострі неврологічні розлади або серйозні проблеми з кровообігом.
Спершу варто пройти базову діагностику:
аналізи крові (глюкоза, вітаміни B12 і D, феритин, гормони щитоподібної залози);
УЗД судин;
МРТ або рентген хребта;
консультація невролога.
Лікування залежить від причини — від корекції харчування і вітамінів до фізіотерапії, масажів чи медикаментів, що покращують нервову провідність та кровообіг.
Висновок
Заніміння рук і ніг — це не просто дискомфорт. У багатьох випадках це ранній симптом прихованої хвороби, яка розвивається тихо і непомітно. Чим раніше ви звернете увагу на повторювані сигнали, тим простіше зупинити розвиток захворювання. Не ігноруйте свій організм — він рідко подає сигнали просто так.
