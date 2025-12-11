Оніміння рук і ніг — неприємне відчуття, яке багато хто списує на втому, незручну позу або нервове перенапруження. Та коли це трапляється регулярно, без очевидної причини, або супроводжується болем, поколюванням чи слабкістю — це може бути сигналом серйозних змін в організмі. Лікарі наголошують: тривале або повторюване оніміння кінцівок — один із найпоширеніших симптомів прихованих хвороб, які розвиваються непомітно.

Заніміння рук та ніг: це симптоми прихованої хвороби

Чому "знімає" руки та ноги: головні причини

1. Проблеми з шийним або поперековим відділом хребта

Грижі, протрузії, остеохондроз і спазми м’язів можуть здавлювати нервові корінці. Через це виникають:

оніміння руки або ноги;

відчуття "мурашок";

слабкість у м’язах;

біль, що віддає в кінцівку.

Це один із найчастіших варіантів, але саме він найчастіше залишається недіагностованим роками.

2. Порушення кровообігу

Якщо кров погано надходить до кінцівок, вони починають німіти. Причини можуть бути різні:

вегето-судинні розлади,

атеросклероз,

хвороби серця,

тромбози чи звуження судин.

Особливо небезпечним є раптове однобічне оніміння — такий симптом може вказувати навіть на початок інсульту.

3. Дефіцит вітамінів та мікроелементів

Особливо важливі:

Вітаміни групи B (B1, B6, B12) — відповідають за роботу нервової системи;

Магній — стабілізує нервово-м’язові сигнали;

Вітамін D — впливає на м’язовий тонус.

Нестача цих речовин може спричинити поколювання, судоми та "знімання" кінцівок у спокої або вночі.

4. Цукровий діабет і предіабет

Періодичне оніміння може бути першим проявом діабетичної нейропатії — ураження нервів через підвищений рівень глюкози. На ранніх стадіях люди часто не знають про свій діабет, тож цей симптом стає першим тривожним дзвіночком.

5. Хронічний стрес і перенапруження

Постійне нервове напруження підвищує рівень кортизолу та викликає спазм судин. Через це кінцівки можуть німіти або "відмовляти" у моменти сильного хвилювання чи панічної атаки.

6. Захворювання щитоподібної залози

Гіпотиреоз уповільнює обмін речовин і може призводити до накопичення рідини навколо нервів. Це викликає:

набряки,

оніміння кистей і стоп,

загальну слабкість.

Коли оніміння небезпечне

Є симптоми, при яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

раптове оніміння з одного боку тіла;

порушення мовлення, зору чи координації;

оніміння, яке триває більше години;

слабкість у кінцівці або неможливість рухати пальцями;

регулярні епізоди без очевидної причини.

Такі прояви можуть свідчити про інсульт, гострі неврологічні розлади або серйозні проблеми з кровообігом.

Як лікувати і до кого звертатися

Спершу варто пройти базову діагностику:

аналізи крові (глюкоза, вітаміни B12 і D, феритин, гормони щитоподібної залози);

УЗД судин;

МРТ або рентген хребта;

консультація невролога.

Лікування залежить від причини — від корекції харчування і вітамінів до фізіотерапії, масажів чи медикаментів, що покращують нервову провідність та кровообіг.

Висновок

Заніміння рук і ніг — це не просто дискомфорт. У багатьох випадках це ранній симптом прихованої хвороби, яка розвивається тихо і непомітно. Чим раніше ви звернете увагу на повторювані сигнали, тим простіше зупинити розвиток захворювання. Не ігноруйте свій організм — він рідко подає сигнали просто так.

