Більшість із нас має улюблену позу для сну. Ми автоматично лягаємо саме так щовечора, вважаючи, що це найзручніше й найкомфортніше. Та лікарі попереджають: одна конкретна позиція може систематично руйнувати ваше здоров’я, навіть якщо ви цього не помічаєте роками.

Яка поза для сну небезпечна для вашого здоров’я

Йдеться про сон на животі.

Чому сон на животі – найшкідливіша поза?

1. Викривлення шийного відділу хребта

Щоб дихати, людина мимоволі повертає голову вбік. У такому стані шия перебуває під ненормальним кутом 6–8 годин. Це провокує:

хронічну напругу м’язів

защемлення нервів

головний біль

запаморочення

болі в плечах і лопатках

Лікарі називають цю позу основною причиною раннього остеохондрозу шийного відділу.

2. Надмірний тиск на внутрішні органи

Лежання на животі стискає:

легені

серце

шлунок і кишечник

Через це погіршується дихання, уповільнюється травлення, підвищується ризик печії та навіть рефлюксу.

3. Деформація грудної клітки у жінок

Для жінок сон на животі особливо шкідливий: постійний тиск на груди може спричиняти біль, набряклість, порушення кровообігу та навіть зміни у формі грудей із часом.

4. Навантаження на спину

Поперек прогинається сильніше, ніж у природному положенні. Це щодня "підкидає дров" у проблему болю в спині та збільшує ризик міжхребцевих гриж.

Як зрозуміти, що ця поза вже шкодить вам?

Ознаки, які проявляються майже непомітно:

ранковий біль у шиї

оніміння рук

дискомфорт у попереку

хруст у шиї при поворотах

відчуття нестачі повітря вночі

Якщо знайоме хоча б одне – час змінювати звичку.

На які пози краще перейти?

1. Сон на спині – найздоровіший варіант

Переваги:

хребет у природному положенні

немає тиску на органи

менше зморшок на обличчі

покращується дихання

Лайфхак: покладіть маленьку подушку під коліна – це розвантажує поперек.

2. Сон на боці – добрий компроміс

Особливо на лівому боці:

полегшує травлення

зменшує печію

покращує роботу серця

Тримайте між колінами маленьку подушку – це підтримує таза й спину.

Як відучитися спати на животі?

Кладіть улюблену подушку під бік – це не дасть перевернутися

Обирайте матрац середньої жорсткості

Пробуйте спеціальні подушки для сну на боці

Підкладайте під живіт маленький валик (тимчасовий перехідний варіант)

Висновок

Сон на животі може здаватися найзручнішим, але це одна з найшкідливіших звичок для хребта, дихання, серця й жіночого здоров’я. Поступово переходячи на бік або спину, ви зменшите біль, покращите якість сну й прокидатиметеся з новою легкістю.

