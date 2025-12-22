Забудьте про старіння: цей простий сік здатен зробити революцію з кожним

Буряковий сік може стати доступним і безпечним засобом для підтримки здорового старіння та фізичної форми. Продукти, багаті на природні нітрати, такі як буряковий сік, демонструють позитивний вплив на витривалість, м’язову силу та відновлення після фізичних навантажень, особливо у людей без професійної спортивної підготовки. До такого висновку дійшли вчені Медичного університету Лодзі, опублікувавши систематичний огляд у журналі Nutrients.

Дослідження показують, що основний механізм дії бурякового соку пов’язаний із оксидом азоту, що утворюється з харчових нітратів. Цей компонент сприяє розширенню судин, покращує кровопостачання м’язів і зменшує потребу тканин у кисні під час фізичних навантажень. Як результат — знижується стомлюваність, підвищується ефективність рухів, що особливо важливо для людей у зрілому та похилому віці, коли фізичні резерви знижуються.

Щодо когнітивних функцій, результати поки що менш однозначні. Деякі дослідження відзначають покращення уваги, швидкості реакцій і певних показників пам’яті, проте автори огляду підкреслюють, що доказів тривалого ефекту для мозку недостатньо.

Крім цього, регулярне вживання бурякового соку може:

· знижувати кров’яний тиск;

· зменшувати рівень "поганого" холестерину;

· покращувати витривалість під час фізичних вправ;

· підвищувати м’язову силу у людей із серцевою недостатністю;

· підтримувати організм під час хіміотерапії та відновлення.

Експерти радять обирати натуральні, органічні соки без цукру та добавок. Рідка форма соку вважається більш ефективною, ніж порошкові аналоги, завдяки швидшому засвоєнню і повнішому збереженню активних речовин.

