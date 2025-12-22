logo

Забудьте о старении: этот простой сок способен совершить революцию с каждым.

Ежедневное потребление небольшого количества овощного сока способно улучшить здоровье

22 декабря 2025, 13:10
Клименко Елена

Свекольный сок может стать доступным и безопасным средством для поддержания здорового старения и физической формы. Продукты, богатые природными нитратами, такими как свекольный сок, демонстрируют положительное влияние на выносливость, мышечную силу и восстановление после физических нагрузок, особенно у людей без профессиональной спортивной подготовки. К такому выводу пришли ученые Медицинского университета в Лодзи, опубликовав систематический обзор в журнале Nutrients.

Забудьте о старении: этот простой сок способен совершить революцию с каждым.

Фото: из открытых источников

Исследования показывают, что основной механизм действия свекловичного сока связан с оксидом азота, который образуется из пищевых нитратов. Этот компонент способствует расширению сосудов, улучшает кровоснабжение мышц и уменьшает потребность тканей в кислороде при физических нагрузках. Как результат – снижается утомляемость, повышается эффективность движений, что особенно важно для людей в зрелом и преклонном возрасте, когда физические резервы снижаются.

Относительно когнитивных функций результаты пока менее однозначны. Некоторые исследования отмечают улучшение внимания, быстроты реакций и определенных показателей памяти, однако авторы обзора подчеркивают, что доказательств длительного эффекта для мозга недостаточно.

Кроме этого, регулярное употребление свекловичного сока может:

·        снижать кровяное давление;

·        уменьшать уровень "плохого" холестерина;

·        улучшать выносливость во время физических упражнений;

·        повышать мышечную силу у людей с сердечной недостаточностью;

·        поддерживать организм при химиотерапии и восстановлении.

Эксперты советуют выбирать натуральные, органические соки без сахара и добавок. Жидкая форма сока считается более эффективной, чем порошковые аналоги, благодаря более быстрому усвоению и более полному сохранению активных веществ.

Как уже писали "Комментарии", Ишемическая болезнь сердца остается одной из ведущих причин смерти среди мужчин и женщин, сообщает британский фонд сердца. Врачи отмечают, что большинство сердечных приступов вызывает не только неправильное питание или стресс, но и одна утренняя привычка, которую практикуют многие. Как пишет The Mirror, кардиологиня Сана Садоксаи объясняет, что опасность скрыта в привычке оставаться малоподвижной после пробуждения.



