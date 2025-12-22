Один ранковий ритуал призводить до смерті: розкрито несподівану причину серцевого нападу

Ішемічна хвороба серця залишається однією з провідних причин смерті серед чоловіків і жінок, повідомляє Британський фонд серця. Лікарі наголошують, що більшість серцевих нападів спричиняє не тільки неправильне харчування чи стрес, а й одна ранкова звичка, яку практикують багато людей. Як пише The Mirror, кардіологиня Сана Садоксаї пояснює, що небезпека прихована у звичці залишатися малорухливим після пробудження.

Фото: з відкритих джерел

"Пробудження та відразу пасивне сидіння – це сигнал для організму залишатися у стані низької активності та підвищеного запалення. Багато хто одразу береться за телефон або поспішає на вулицю, тримаючи тіло нерухомим, що сприяє інсуліновій резистентності, накопиченню жиру на животі, високому тиску та прихованому запаленню. Це значно підвищує ризик серцевого нападу, особливо у людей із надмірною вагою", – зазначає Садоксаї.

Лікарка радить виділяти хоча б 5–7 хвилин на ранкову активність: швидку ходьбу, розтяжку або дихальні вправи. Така невелика зарядка покращує кровообіг, активує метаболізм і допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, що, у свою чергу, захищає серце від ризику інфаркту.

Інфаркт міокарда, або серцевий напад, – це раптове порушення кровопостачання серця, найчастіше через тромб. Основний симптом – біль або дискомфорт у грудях, що проявляється стисканням, важкістю або розпиранням. Також можуть з’являтися біль у руках, шиї, щелепах, спині чи животі, запаморочення, задишка, нудота, надмірне потовиділення, тривога, а іноді й кашель чи хрипи.

Щоб знизити ризик серцевого нападу, експерти радять відмовитися від куріння, підтримувати здорову вагу, дотримуватися збалансованого харчування з великою кількістю клітковини, цільнозернових продуктів, фруктів і овочів. Крім того, рекомендовано не менше 150 хвилин помірних аеробних тренувань на тиждень. Регулярна фізична активність та зміна ранкових звичок можуть суттєво захистити ваше серце і врятувати життя.

