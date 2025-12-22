Цей продукт назавжди позбавить вас деменції: оприлюднено шокуюче відкриття

Дослідники зі Швеції виявили цікаву закономірність між вживанням жирного сиру та станом когнітивного здоров’я в літньому віці. Як показало масштабне багаторічне спостереження, люди, у щоденному раціоні яких був сир із високим вмістом жиру, мали меншу ймовірність зіткнутися з деменцією.

Фото: з відкритих джерел

Про результати наукової роботи повідомило видання Science Alert. Дослідження тривало майже чверть століття і охопило 27 670 дорослих мешканців Швеції. За цей час порушення когнітивних функцій діагностували у 3208 учасників. Аналіз даних засвідчив: серед тих, хто регулярно споживав не менше 50 грамів сиру з жирністю понад 20%, частота розвитку деменції була нижчою. До цієї групи входили любителі таких сирів, як брі, гауда, чеддер, пармезан, грюєр і моцарела.

У відсотковому співвідношенні деменцію виявили приблизно у 10% людей з високим споживанням жирного сиру, тоді як серед учасників, які з’їдали менш як 15 грамів сиру на день, цей показник сягав близько 13%. Після коригування результатів з урахуванням віку, статі, рівня освіти та загальних харчових звичок вчені встановили, що регулярне споживання жирного сиру пов’язане зі зниженням ризику деменції на 13%.

Водночас схожого позитивного ефекту не зафіксували для знежирених сирів та інших молочних продуктів — молока, йогурту, кефіру чи вершків. Що стосується вершкового масла, результати виявилися суперечливими: надмірне його споживання може бути пов’язане з підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера.

Автори дослідження зазначають, що ці висновки частково руйнують усталені уявлення про негативний вплив жирних молочних продуктів на мозок. Водночас вони наголошують, що причини такого зв’язку поки не з’ясовані й потребують подальших наукових перевірок. Незалежні експерти додають: не варто сприймати сир як універсальний засіб профілактики деменції, адже вирішальне значення мають збалансований раціон, фізична активність та загальний спосіб життя.

