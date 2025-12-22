Этот продукт навсегда избавит вас от деменции: обнародовано шокирующее открытие

Исследователи из Швеции обнаружили интересную закономерность между употреблением жирного сыра и состоянием когнитивного здоровья в пожилом возрасте. Как показало масштабное многолетнее наблюдение, люди, в ежедневном рационе которых был сыр с высоким содержанием жира, имели меньшую вероятность столкнуться с деменцией.

О результатах научной работы сообщило издание Science Alert. Исследование длилось почти четверть века и охватило 27670 взрослых жителей Швеции. За это время нарушение когнитивных функций было диагностировано у 3208 участников. Анализ данных показал: среди тех, кто регулярно потреблял не менее 50 граммов сыра с жирностью более 20%, частота развития деменции была ниже. В эту группу входили любители таких сыров, как бри, гауда, чеддер, пармезан, грюер и моцарелла.

В процентном соотношении деменцию выявили примерно у 10% людей с высоким потреблением жирного сыра, в то время как среди участников, съедавших менее 15 граммов сыра в день, этот показатель достигал около 13%. После коррекции результатов с учетом возраста, пола, уровня образования и общих пищевых привычек ученые установили, что регулярное потребление жирного сыра связано со снижением риска деменции на 13%.

В то же время, подобного положительного эффекта не зафиксировали для обезжиренных сыров и других молочных продуктов — молока, йогурта, кефира или сливок. Что касается сливочного масла, результаты оказались противоречивыми: чрезмерное потребление его может быть связано с повышенным риском болезни Альцгеймера.

Авторы исследования отмечают, что эти выводы частично разрушают устоявшиеся представления о негативном влиянии жирных молочных продуктов на мозг. В то же время они подчеркивают, что причины такой связи пока не выяснены и нуждаются в дальнейших научных проверках. Независимые эксперты добавляют: не следует воспринимать сыр как универсальное средство профилактики деменции, ведь решающее значение имеют сбалансированный рацион, физическая активность и общий образ жизни.

