Этот продукт навсегда избавит вас от деменции: обнародовано шокирующее открытие
Этот продукт навсегда избавит вас от деменции: обнародовано шокирующее открытие

Частое потребление сыра с повышенным содержанием жира может способствовать поддержанию здоровья мозга.

22 декабря 2025, 08:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Исследователи из Швеции обнаружили интересную закономерность между употреблением жирного сыра и состоянием когнитивного здоровья в пожилом возрасте. Как показало масштабное многолетнее наблюдение, люди, в ежедневном рационе которых был сыр с высоким содержанием жира, имели меньшую вероятность столкнуться с деменцией.

Этот продукт навсегда избавит вас от деменции: обнародовано шокирующее открытие

Фото: из открытых источников

О результатах научной работы сообщило издание Science Alert. Исследование длилось почти четверть века и охватило 27670 взрослых жителей Швеции. За это время нарушение когнитивных функций было диагностировано у 3208 участников. Анализ данных показал: среди тех, кто регулярно потреблял не менее 50 граммов сыра с жирностью более 20%, частота развития деменции была ниже. В эту группу входили любители таких сыров, как бри, гауда, чеддер, пармезан, грюер и моцарелла.

В процентном соотношении деменцию выявили примерно у 10% людей с высоким потреблением жирного сыра, в то время как среди участников, съедавших менее 15 граммов сыра в день, этот показатель достигал около 13%. После коррекции результатов с учетом возраста, пола, уровня образования и общих пищевых привычек ученые установили, что регулярное потребление жирного сыра связано со снижением риска деменции на 13%.

В то же время, подобного положительного эффекта не зафиксировали для обезжиренных сыров и других молочных продуктов — молока, йогурта, кефира или сливок. Что касается сливочного масла, результаты оказались противоречивыми: чрезмерное потребление его может быть связано с повышенным риском болезни Альцгеймера.

Авторы исследования отмечают, что эти выводы частично разрушают устоявшиеся представления о негативном влиянии жирных молочных продуктов на мозг. В то же время они подчеркивают, что причины такой связи пока не выяснены и нуждаются в дальнейших научных проверках. Независимые эксперты добавляют: не следует воспринимать сыр как универсальное средство профилактики деменции, ведь решающее значение имеют сбалансированный рацион, физическая активность и общий образ жизни.

Как уже писали "Комментарии", по данным Forbes, существует небольшая группа людей, которых называют естественными короткоспящими (FNSN). Они могут обходиться без сна гораздо дольше других, и исследования последних двадцати лет показывают, что причина кроется в специфических генах.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sciencealert.com/cheese-linked-to-lower-dementia-risk-in-25-year-study
