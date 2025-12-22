logo

Один утренний ритуал приводит к смерти: раскрыта неожиданная причина сердечного приступа

Большинство сердечных приступов провоцирует не только стресс, но и привычную малоподвижность сразу после пробуждения.

22 декабря 2025, 09:25
Ишемическая болезнь сердца остается одной из ведущих причин смерти среди мужчин и женщин, сообщает британский фонд сердца. Врачи отмечают, что большинство сердечных приступов вызывает не только неправильное питание или стресс, но и одна утренняя привычка, которую практикуют многие. Как пишет The Mirror, кардиологиня Сана Садоксаи объясняет, что опасность скрыта в привычке оставаться малоподвижной после пробуждения.

Один утренний ритуал приводит к смерти: раскрыта неожиданная причина сердечного приступа

Фото: из открытых источников

"Пробуждение и сразу пассивное сиденье – это сигнал для организма оставаться в состоянии низкой активности и повышенного воспаления. Многие сразу берутся за телефон или спешат на улицу, держа тело неподвижным, что способствует инсулиновой резистентности, накоплению жира на животе, высокому давлению и скрытому воспалению. Это значительно повышает риск". отмечает Садоксаи.

Врач советует выделять хотя бы 5–7 минут на утреннюю активность: быструю ходьбу, растяжку или дыхательные упражнения. Такая небольшая зарядка улучшает кровообращение, активирует метаболизм и помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что, в свою очередь, защищает сердце от риска инфаркта.

Инфаркт миокарда, или сердечный приступ, – это внезапное нарушение кровоснабжения сердца, чаще всего из-за тромба. Основной симптом – боль или дискомфорт в груди, что проявляется сжатием, тяжестью или распиранием. Также могут появляться боли в руках, шее, челюстях, спине или животе, головокружение, одышка, тошнота, чрезмерное потоотделение, тревога, а иногда и кашель или хрипы.

Чтобы снизить риск сердечного приступа, эксперты советуют отказаться от курения, поддерживать здоровый вес, соблюдать сбалансированное питание с большим количеством клетчатки, цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей. Кроме того, рекомендовано не менее 150 минут умеренных аэробных тренировок в неделю. Регулярная физическая активность и изменение утренних привычек могут существенно защитить ваше сердце и спасти жизнь.

Как уже писапы "Комментарии", исследователи из Швеции обнаружили интересную закономерность между употреблением жирного сыра и состоянием когнитивного здоровья в пожилом возрасте. Как показало масштабное многолетнее наблюдение, люди, в ежедневном рационе которых был сыр с высоким содержанием жира, имели меньшую вероятность столкнуться с деменцией.

 



