Ви про це не знали: як насправді впливає на організм щоденне вживання лимонів

Лимони – це не лише смачний фрукт, а й потужний інструмент для покращення здоров'я. Вони багаті на вітамін С і антиоксиданти, які допомагають підтримувати нормальну функцію серця, а також сприяють кращому засвоєнню заліза. Крім того, лимони можуть стати чудовою профілактикою проти каменів у нирках. Ось кілька основних переваг вживання цього цитрусового фрукта:

Фото: з відкритих джерел

1. Профілактика утворення каменів у нирках

Однією з основних переваг лимонів є їх здатність запобігати утворенню каменів у нирках. Лимони містять лимонну кислоту, яка підвищує рівень цитрату в сечі. Цитрат, у свою чергу, запобігає утворенню кристалів оксалату кальцію – основного компонента каменів у нирках. Згідно з дослідженнями, регулярне вживання 110 мл лимонного соку з водою може бути корисним для підтримки здоров'я нирок. Це допомагає утримувати сечу в розчинному стані, що знижує ризик утворення каменів.

2. Покращення здоров'я серця

Лимони багаті на вітамін С, що є потужним антиоксидантом і допомагає підтримувати здоров'я серцево-судинної системи. Вітамін С захищає клітини від вільних радикалів, що може допомогти запобігти атеросклерозу – процесу утворення бляшок на стінках артерій, який може призвести до інфаркту або інсульту. Крім того, фенольні антиоксиданти, що містяться в лимонах, підтримують нормальний кров'яний тиск і допомагають знижувати рівень "поганого" холестерину, що також є важливим для серцевої діяльності.

3. Покращення засвоєння заліза

Лимони значно покращують засвоєння заліза, що особливо важливо для людей, які отримують цей мікроелемент з рослинних продуктів. Вітамін С, який міститься в лимонах, сприяє кращому засвоєнню негемового заліза (того, що міститься в рослинних продуктах і збагачених їжею). Один лимон забезпечує понад 30% добової норми вітаміну С, що робить його корисним продуктом для боротьби з дефіцитом заліза.

4. Захист клітин від пошкоджень

Антиоксиданти в лимонах допомагають знижувати ризик пошкодження клітин, що може призвести до серцево-судинних захворювань, хронічних захворювань нирок і обструктивних хвороб легень. Вони захищають клітини від окислювального стресу та покращують загальний стан організму.

Харчова цінність одного лимона (без шкірки):

· Калорії: 17

· Жири: 0,2 г

· Натрій: 1 мг

· Вуглеводи: 5 г

· Волокна: 1,6 г (6% від добової норми)

· Додані цукри: 0 г

· Білки: 0,6 г

· Вітамін С: 31 мг (34% від добової норми)

Лимони також містять важливі мікроелементи, такі як калій, вітамін В6 і тіамін, що робить їх не тільки корисними, але й дуже низькокалорійними. Завдяки своєму складу, лимони допомагають підтримувати загальний тонус організму та поліпшують функцію різних систем.

Як вже писали "Коментарі", банани часто стають предметом суперечок, зокрема щодо їхнього впливу на рівень цукру в крові. Багато людей вважають, що діабетики повинні уникати цього фрукта через його вміст природного цукру. Однак не все так однозначно, і організм може по-різному реагувати на банани, залежно від кількох факторів. Відоме видання Eatingwell вирішило розібратися у цьому питанні за допомогою дієтологів.