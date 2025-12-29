Вы об этом не знали: как на самом деле влияет на организм ежедневное употребление лимонов

Лимоны – это не только вкусный фрукт, но мощный инструмент для улучшения здоровья. Они богаты витамином С и антиоксидантами, которые помогают поддерживать нормальную функцию сердца, а также способствуют лучшему усвоению железа. Кроме того, лимоны могут стать превосходной профилактикой против камней в почках. Вот несколько основных преимуществ употребления этого цитрусового фрукта:

Фото: из открытых источников

1. Профилактика образования камней в почках

Одним из основных преимуществ лимонов является их способность предотвращать образование камней в почках. Лимоны содержат лимонную кислоту, которая увеличивает уровень цитрата в моче. Цитрат, в свою очередь, предотвращает образование кристаллов оксалата кальция – основного компонента камней в почках. Согласно исследованиям, регулярное употребление 110 мл лимонного сока с водой может оказаться полезным для поддержания здоровья почек. Это помогает удерживать мочу в растворимом состоянии, что снижает риск образования камней.

2. Улучшение здоровья сердца

Лимоны богаты витамином С, который является мощным антиоксидантом и помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Витамин С защищает клетки от свободных радикалов, что может помочь предотвратить атеросклероз – процесс образования бляшек на стенках артерий, который может привести к инфаркту или инсульту. Кроме того, фенольные антиоксиданты, содержащиеся в лимонах, поддерживают нормальное кровяное давление и помогают снижать уровень "плохого" холестерина, что также важно для сердечной деятельности.

3. Улучшение усвоения железа

Лимоны значительно улучшают усвоение железа, что особенно важно для людей, получающих этот микроэлемент из растительных продуктов. Содержащийся в лимонах витамин С способствует лучшему усвоению негемового железа (содержащегося в растительных продуктах и обогащенных пищей). Один лимон обеспечивает более 30% суточной нормы витамина С, что делает его полезным продуктом для борьбы с дефицитом железа.

4. Защита клеток от повреждений

Антиоксиданты в лимонах помогают снижать риск повреждения клеток, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, хроническим заболеваниям почек и обструктивным болезням легких. Они защищают клетки от окислительного стресса и улучшают общее состояние организма.

Пищевая ценность одного лимона (без кожуры):

· Калории: 17

· Жиры: 0,2 г

· Натрий: 1 мг

· Углеводы: 5 г

· Волокна: 1,6 г (6% от суточной нормы)

· Добавленные сахара: 0 г

· Белки: 0,6 г

· Витамин С: 31 мг (34% от суточной нормы)

Лимоны также содержат важные микроэлементы, такие как калий, витамин В6 и тиамин, что делает их не только полезными, но и очень низкокалорийными. Благодаря своему составу лимоны помогают поддерживать общий тонус организма и улучшают функцию различных систем.

