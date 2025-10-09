ТОП спецій та трав, які захистять від захворювань кишківника

Їжа безпосередньо впливає на здоров'я кишківника. Здуття живота, болісні симптоми нетравлення шлунку, синдром подразненого кишківника (СПК) — наслідки у тому числі неправильного харчування. Також причиною проблем з кишківником називають стрес.

Кишківник. Ілюстративне фото

Дієтологи кажуть, що покращити кишковий мікробіом — ніжну екосистему бактерій та ферментів у кишківнику — може бути просто. Для цього потрібно додати до раціону різноманітні трави, спеції та чаї, пише видання Daily mail.

Експерти називають наступні трави та спеції, які покращують здоров'я кишківника:

М'ята перцева — допоможе розслабити м'язи шлунка та живота, що допомагає підготувати травну систему до їжі. Активна сполука перцевої м'яти допомагає полегшити спазми шлунка, здуття живота та метеоризм, особливо у людей, які страждають на синдром подразненого кишківника.

Ромашковий чай — чудовий натуральний засіб від проблем із травленням. Ромашка багата на поліфеноли — природні сполуки, що містяться в рослинах і мають антиоксидантні властивості, які можуть допомогти зменшити запалення у кишківнику, а також сприяти розвитку корисних бактерій.

Насіння кмину містить сполуку тимол, який стимулює шлунок виробляти більше кислоти, необхідної для травлення. Шлункова кислота активує фермент під назвою пепсин, який допомагає розщеплювати білки в кишківнику, роблячи їх більш біодоступними та стимулюючи кишкові бактерії.

Насіння фенхелю допомагає полегшити здуття живота, заспокоїти спазми в кишківнику та позбавляє від газів. Основна сполука фенхелю, анетол, діє подібно до дофаміну для розслаблення м'язів кишківника.

Насіння можна жувати, додавати до страв та заварювати чаї із вказаних трав, щоб покращити здоров'я кишківника.

