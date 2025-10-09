ТОП специй и трав, которые защитят от заболеваний кишечника

Пища оказывает непосредственное влияние на здоровье кишечника. Вздутие живота, болезненные симптомы несварения желудка, синдром раздраженного кишечника (СРК) – последствия среди них неправильного питания. Также причиной проблем с кишечником называют стресс.

Диетологи говорят, что улучшить кишечный микробиом – нежную экосистему бактерий и ферментов в кишечнике – может быть просто. Для этого нужно добавить в рацион разнообразные травы, специи и чаи, пишет издание Daily mail.

Эксперты называют следующие травы и специи, улучшающие здоровье кишечника:

Мята перечная – поможет расслабить мышцы желудка и живота, что помогает подготовить пищеварительную систему к пище. Активное соединение перечной мяты помогает облегчить спазмы желудка, вздутие живота и метеоризм, особенно у людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника.

Ромашковый чай – прекрасное натуральное средство от проблем с пищеварением. Ромашка богата полифенолами — природными соединениями, содержащимися в растениях и обладающими антиоксидантными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление в кишечнике, а также способствовать развитию полезных бактерий.

Семена тмина содержат соединение тимол, который стимулирует желудок производить больше кислоты, необходимой для пищеварения. Желудковая кислота активирует фермент под названием пепсин, помогающий расщеплять белки в кишечнике, делая их более биодоступными и стимулируя кишечные бактерии.

Семена фенхеля помогают облегчить вздутие живота, успокоить спазмы в кишечнике и избавляют от газов. Основное соединение фенхеля, анетол, действует подобно дофамину для расслабления мышц кишечника.

Семена можно жевать, добавлять в блюда и заваривать чаи из указанных трав, чтобы улучшить здоровье кишечника.

