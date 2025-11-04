Сік з буряка позбавить від смертельної загрози: вражаючі деталі

Мільйони людей стикаються з проблемою високого кров'яного тиску, і часто вирішенням стають ліки. Однак існують і альтернативні методи боротьби з гіпертонією, такі як народні засоби. Одним з ефективних варіантів є сік буряка, який здатний значно поліпшити стан організму і нормалізувати тиск.

Фото: з відкритих джерел

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, понад 120 мільйонів американців страждають від гіпертонії. Дослідження, опубліковане у журналі Free Radical Biology and Medicine в 2025 році, підтвердило, що сік буряка є не менш ефективним у зниженні високого тиску, ніж фармацевтичні препарати. Особливо позитивні результати були зафіксовані серед осіб віком від 60 до 70 років.

Кардіологиня Барбара Шехтер з Медичного центру університету Хакенсак Меридіан Джерсі-Шор пояснила, що високий тиск виникає, коли стінки артерій піддаються надмірному навантаженню. За її словами, багато людей не відчувають явних симптомів, але якщо тиск стабільно перевищує 130/80, це може призвести до серйозних захворювань. Сік буряка допомагає знизити тиск до 120/80 — нормальних показників.

Менді Енрайт, магістр наук та дієтолог, розповіла, як сік буряка працює на організм.

"Нітрати, що містяться в буряковому соку, перетворюються на оксид азоту, який допомагає розслабити кровоносні судини і забезпечити кращий кровообіг, що в результаті знижує тиск", — зазначила вона.

Дієтолог також наголосила, що зміцнення стінок артерій знижує ймовірність інсультів і серцевих нападів. Водночас Шехтер попередила про можливі побічні ефекти при надмірному споживанні соку: шлунково-кишкові розлади, утворення каменів у нирках, перевантаження печінки і навіть зниження тиску до небезпечних рівнів.

