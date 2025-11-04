До чого призведе відмова від їжі на 24 години: нове моделювання викликає шок

Періодичне голодування (інтервальне голодування) стало популярною темою в соціальних мережах останніх років. Багато хто використовує цей метод для схуднення та покращення здоров'я, стверджуючи, що він допомагає не лише знизити вагу, а й очистити організм.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією, наданою YouTube-каналом ElevateMindHQ, цей метод набирає популярності завдяки його потенційним перевагам. Однак експерти наголошують на необхідності консультуватися з лікарем перед тим, як почати будь-які дієтичні експерименти. Вони попереджають, що періодичне голодування може мати серйозний вплив на організм, тому підходити до нього потрібно з обережністю.

Деякі люди, шукаючи швидких результатів, вдаються до екстремальних методів, таких як повна відмова від їжі на 24 години. У цей період дозволяється вживати воду чи каву, але голод та певні побічні ефекти все одно відчуваються.

Для людини, яка живе в умовах, де їжа не завжди була доступною, періодичне голодування — не новина. Вважається, що 24-годинне голодування допомагає організму позбутися "мертвих" клітин, активізує обмін речовин і навіть може сприяти відновленню тканин.

Як змінюється організм під час 24 годин без їжі?

· Через 4–8 годин: Організм завершує процес травлення, рівень інсуліну знижується, і починається спалювання запасів глюкози. На цьому етапі рівень цукру в крові знижується, і організм переходить до використання глікогену як джерела енергії.

· Через 12 годин: Організм входить у стан кетозу, коли жир починає використовуватися як основне джерело енергії. Це може призвести до зниження апетиту та підтримки схуднення, але часто супроводжується втомою.

· Через 16 годин: Починається процес аутофагії — природного "прибирання" організму, коли клітини очищуються і оновлюються. Проте користь цього процесу для профілактики хвороб ще недостатньо доведена.

· Через 18 годин: Згідно з результатами симуляції, рівень гормону росту може збільшитись втричі, що сприяє прискореному спалюванню жиру і збереженню м'язової маси.

· Через 20 годин: Підвищується чутливість до інсуліну, що покращує засвоєння поживних речовин після відновлення харчування. Також зазначається ймовірне покращення концентрації, хоча це ще потребує наукових доказів.

· Через 24 години: Відбувається оновлення клітин та перезапуск імунної системи. Старі клітини замінюються новими, зменшується рівень запалення, а організм активно спалює жири.

