8 звичок, які збережуть здоров'я спини: експерт здивував порадами

Біль у спині залишається однією з провідних причин втрати працездатності у світі, від якої страждають понад 600 мільйонів людей. Майже кожен дорослий хоча б раз у житті стикався з цим неприємним станом. Хірург-ортопед Девід Бакстер поділився вісьмома звичками, які сам щодня практикує, аби підтримувати здоров’я спини та запобігати болю.

Фото: з відкритих джерел

Фахівець із Лондона наголошує: найкращий спосіб уникнути проблем із хребтом — це профілактика. За його словами, більшість патологій, з якими пацієнти звертаються до нього, можна було б запобігти ще до появи симптомів. "Не варто чекати, поки спина почне боліти, — каже лікар. — Якби люди почали дбати про свій хребет раніше, багатьом операцій можна було б уникнути".

Перший і головний принцип — рух. Малорухливий спосіб життя Бакстер називає "тихим ворогом спини". Нестача активності часто призводить до таких станів, як грижа міжхребцевого диска або стеноз спинномозкового каналу.

Не менш важливим він вважає повноцінний сон. Лікар лягає спати близько 21:30 і прокидається о п’ятій ранку, зазначаючи, що якісний відпочинок допомагає тілу відновлюватися. Поганий сон, за дослідженнями, збільшує ризик розвитку захворювань хребта, тому замість снодійного він радить подбати про зручний матрац і здорові звички засинання.

Ще одна порада — пити воду одразу після пробудження. Вода підтримує гнучкість міжхребцевих дисків, які на 80% складаються з рідини. Сам лікар випиває близько трьох літрів води на день.

Після цього він виконує легку розтяжку, щоб "розбудити" суглоби і зняти напруження в попереку. Кілька хвилин таких вправ щодня допомагають підтримувати гнучкість і рухливість тіла.

Крім того, ортопед радить регулярно гуляти або бігати. Помірна активність сприяє вивільненню ендорфінів, покращує настрій і підтримує кістки міцними. У раціоні він віддає перевагу корисному сніданку з ягодами, горіхами та кефіром, адже вважає, що стан кишківника безпосередньо впливає на здоров’я хребта.

Бакстер також нагадує про важливість руху протягом робочого дня — вставати щопівгодини, ходити замість дзвінків, тримати монітор на рівні очей, щоб уникнути напруги в шиї.

Наприкінці дня лікар знаходить час для релаксу — відвідує сауну, приймає холодні ванни або душ перед сном, що допомагає тілу розслабитися і швидше заснути.

