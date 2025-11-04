8 привычек, которые сохранят здоровье спины: эксперт удивил советами

Боль в спине остается одной из ведущих причин потери трудоспособности в мире, от которой страдают более 600 миллионов человек. Практически каждый взрослый хотя бы раз в жизни сталкивался с этим противным состоянием. Хирург-ортопед Дэвид Бакстер поделился восемью привычками, которые сам каждый день практикует, чтобы поддерживать здоровье спины и предотвращать боль.

Специалист из Лондона отмечает: лучший способ избежать проблем с позвоночником – это профилактика. По его словам, большинство патологий, с которыми пациенты обращаются к нему, можно было бы предотвратить еще до появления симптомов. "Не стоит ждать, пока спина начнет болеть, — говорит врач. — Если бы люди начали заботиться о своем позвоночнике раньше, многим операциям можно было бы избежать".

Первый и главный принцип – движение. Малоподвижный образ жизни Бакстер называет "тихим врагом спины". Недостаток активности часто приводит к таким состояниям, как грыжа межпозвонкового диска или стеноз спинномозгового канала.

Не менее важным он считает полноценный сон. Врач ложится спать около 21:30 и просыпается в пять утра, отмечая, что качественный отдых помогает телу восстанавливаться. Плохой сон, по исследованиям, увеличивает риск развития заболеваний позвоночника, поэтому вместо снотворного он советует позаботиться об удобном матрасе и здоровых привычках засыпания.

Еще один совет – пить воду сразу после пробуждения. Вода поддерживает гибкость межпозвонковых дисков, которые на 80% состоят из жидкости. Сам врач выпивает около трех литров воды в день.

После этого он выполняет легкую растяжку, чтобы разбудить суставы и снять напряжение в пояснице. Несколько минут таких упражнений ежедневно помогают поддерживать упругость и подвижность тела.

Кроме того, ортопед советует регулярно гулять или бегать. Умеренная активность способствует высвобождению эндорфинов, улучшает настроение и поддерживает кости крепкими. В рационе он предпочитает полезный завтрак с ягодами, орехами и кефиром, ведь считает, что состояние кишечника оказывает непосредственное влияние на здоровье позвоночника.

Бакстер также напоминает о важности движения в течение рабочего дня — вставать каждые полчаса, ходить вместо звонков, держать монитор на уровне глаз во избежание напряжения в шее.

В конце дня врач находит время для релакса – посещает сауну, принимает холодные ванны или душ перед сном, что помогает телу расслабиться и быстрее заснуть.

