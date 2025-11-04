К чему приведет отказ от еды на 24 часа: новое моделирование вызывает шок

Периодическая голодовка (интервальная голодовка) стала популярной темой в социальных сетях последних лет. Многие используют этот метод для похудения и улучшения здоровья, утверждая, что он помогает не только снизить вес, но и очистить организм.

Фото: из открытых источников

Согласно информации, предоставленной YouTube-каналом ElevateMindHQ, этот метод набирает популярность благодаря его потенциальным преимуществам. Однако эксперты отмечают необходимость консультироваться с врачом перед тем, как начать какие-либо диетические эксперименты. Они предупреждают, что периодическое голодание может оказать серьезное влияние на организм, поэтому подходить к нему нужно с осторожностью.

Некоторые люди, ища быстрые результаты, прибегают к экстремальным методам, таким как полный отказ от еды на 24 часа. В этот период можно употреблять воду или кофе, но голод и определенные побочные эффекты все равно ощущаются.

Для человека, живущего в условиях, где еда не всегда была доступна, периодическая голодовка — не новость. Считается, что 24-часовое голодание помогает организму избавиться от "мертвых" клеток, активизирует обмен веществ и даже может способствовать восстановлению тканей.

Как меняется организм в течение 24 часов без еды?

· Через 4–8 часов: Организм завершает процесс пищеварения, уровень инсулина снижается и начинается сжигание запасов глюкозы. На этом этапе уровень сахара в крови снижается и организм переходит к использованию гликогена в качестве источника энергии.

· Через 12 часов: Организм входит в состояние кетоза, когда жир начинает использоваться в качестве основного источника энергии. Это может привести к снижению аппетита и поддержанию похудения, но часто сопровождается усталостью.

· Через 16 часов: Начинается процесс аутофагии – естественной "уборки" организма, когда клетки очищаются и обновляются. Однако польза этого процесса для профилактики болезней еще недостаточно доказана.

· Через 18 часов: Согласно результатам симуляции, уровень гормона роста может увеличиться втрое, что способствует ускоренному сжиганию жира и сохранению мышечной массы.

· Через 20 ч: Повышается чувствительность к инсулину, что улучшает усвоение питательных веществ после восстановления питания. Также отмечается вероятное улучшение концентрации, хотя это еще не требует научных доказательств.

· Через 24 часа: происходит обновление клеток и перезапуск иммунной системы. Старые клетки заменяются новыми, уменьшается уровень воспаления, а организм активно сжигает жиры.

Как уже писали "Комментарии", боль в спине остается одной из ведущих причин потери трудоспособности в мире, от которой страдают более 600 миллионов человек. Практически каждый взрослый хотя бы раз в жизни сталкивался с этим противным состоянием. Хирург-ортопед Дэвид Бакстер поделился восемью привычками, которые сам каждый день практикует, чтобы поддерживать здоровье спины и предотвращать боль.