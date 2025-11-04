Сок из свеклы избавит от смертельной угрозы: впечатляющие детали

Миллионы людей сталкиваются с проблемой высокого кровяного давления, и часто решением становится лекарство. Однако существуют и альтернативные методы борьбы с гипертонией, такие как народные средства. Одним из эффективных вариантов является сок свеклы, способный значительно улучшить состояние организма и нормализовать давление.

Фото: из открытых источников

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 120 миллионов американцев страдают гипертонией. Исследование, опубликованное в журнале Free Radical Biology and Medicine в 2025 году, подтвердило, что сок свеклы не менее эффективен в снижении высокого давления, чем фармацевтические препараты. Особенно положительные результаты были зафиксированы среди лиц от 60 до 70 лет.

Кардиологиня Барбара Шехтер из Медицинского центра университета Хакенсак Меридиан Джерси-Шор объяснила, что высокое давление возникает, когда стенки артерий подвергаются чрезмерной нагрузке. По ее словам, многие люди не испытывают явных симптомов, но если давление стабильно превышает 130/80, это может привести к серьезным заболеваниям. Сок свеклы помогает снизить давление до 120/80 – нормальных показателей.

Менди Энрайт, магистр наук и диетолог рассказала, как сок свеклы работает на организм.

"Нитраты, содержащиеся в свекольном соке, превращаются в оксид азота, который помогает расслабить кровеносные сосуды и обеспечить лучшее кровообращение, что в результате снижает давление", — отметила она.

Диетолог также отметила, что укрепление стен артерий снижает вероятность инсультов и сердечных приступов. В то же время Шехтер предупредила о возможных побочных эффектах при чрезмерном потреблении сока: желудочно-кишечных расстройствах, образовании камней в почках, перегрузке печени и даже снижении давления до опасных уровней.

Как уже писали "Комментарии", периодическая голодовка (интервальная голодовка) стала популярной темой в социальных сетях последних лет. Многие используют этот метод для похудения и улучшения здоровья, утверждая, что он помогает не только снизить вес, но и очистить организм.