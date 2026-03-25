Розкрито сенсаційну властивість буряка: чи насправді він нормалізує тиск

Буряк, особливо його свіжий сік, багатий природними нітратами, які в організмі перетворюються на оксид азоту. Ця речовина відіграє важливу роль у розширенні кровоносних судин і покращенні циркуляції крові. Завдяки цьому регулярне споживання буряка здатне помірно знижувати артеріальний тиск, хоча сила цього ефекту може різнитися у різних людей.

Фахівці журналу Health відзначають, що правильне дозування буряка допомагає контролювати показники тиску та покращує загальне здоров’я серцево-судинної системи. При цьому важливо враховувати індивідуальні особливості організму, оскільки реакція на нітрати у кожної людини може відрізнятися.

Дослідження, опубліковане Інститутом цифрових публікацій MDPI, показує, що буряк позитивно впливає на ендотелій – внутрішню оболонку кровоносних судин. Коли ендотелій функціонує нормально, судини легше розслабляються, що сприяє вільнішому і більш рівномірному кровотоку. Це, у свою чергу, може допомогти знизити ризик розвитку гіпертонії та покращити загальний стан серця.

Особливо помітний ефект від споживання буряка спостерігається у людей із підвищеним тиском, у чоловіків, осіб віком до 45 років та у тих, хто має більшу масу тіла. Основний механізм дії пов’язаний із нітратами, які сприяють розслабленню судин і полегшують кровоплин.

Згідно з оглядом досліджень 2024 року, опублікованим у журналі NMCD, вживання бурякового соку з високим вмістом нітратів (200–800 мг) може знижувати систолічний тиск приблизно на 5 мм рт. ст. Проте значного впливу на діастолічний тиск або середньодобові показники не виявлено, що вказує на тимчасовий характер ефекту – тиск може знижуватися протягом кількох годин після споживання, але не має тривалого стійкого зниження.

Проте є менш очевидні звички, які також можуть впливати на стан здоров'я.