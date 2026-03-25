Раскрыто сенсационное свойство свеклы: на самом ли деле она нормализует давление

Свекла, особенно ее свежий сок, богата природными нитратами, которые в организме превращаются в оксид азота. Это вещество играет немаловажную роль в расширении кровеносных сосудов и улучшении циркуляции крови. Благодаря этому регулярное потребление свеклы способно умеренно снижать АД, хотя сила этого эффекта может различаться у разных людей.

Специалисты журнала Health отмечают, что правильная дозировка свеклы помогает контролировать показатели давления и улучшает общее здоровье сердечно-сосудистой системы. При этом важно учитывать индивидуальные особенности организма, поскольку реакция на нитраты у каждого человека может отличаться.

Исследование, опубликованное Институтом цифровых публикаций MDPI, показывает, что свекла оказывает положительное влияние на эндотелий – внутреннюю оболочку кровеносных сосудов. Когда эндотелий функционирует нормально, сосуды легче расслабляются, что способствует более свободному и более равномерному кровотоку. Это, в свою очередь, поможет снизить риск развития гипертонии и улучшить общее состояние сердца.

Особенно заметный эффект от потребления свеклы наблюдается у людей с повышенным давлением, у мужчин, лиц до 45 лет и у тех, кто имеет большую массу тела. Основной механизм действия связан с нитратами, способствующими расслаблению сосудов и облегчающими кровотечение.

Согласно обзору исследований 2024 года, опубликованному в журнале NMCD, употребление свекловичного сока с высоким содержанием нитратов (200–800 мг) может снижать систолическое давление примерно на 5 мм рт. ст. Однако значительное влияние на диастолическое давление или среднесуточные показатели не выявлено, что указывает на временный характер эффекта – давление может снижаться в течение нескольких часов после потребления, но не имеет длительного устойчивого снижения.

Как уже писали "Комментарии", люди с повышенным АД обычно знают базовые правила: ограничение соли, физическая активность, качественный сон и регулярный прием лекарств. Однако менее очевидны привычки, которые также могут влиять на состояние здоровья.