Про головний біль можна забути: експерти назвали 7 найкращих чаїв

Трав’яні чаї давно використовуються як природний спосіб полегшення головного болю. Вони можуть зменшувати запалення, нудоту та дискомфорт, що супроводжує мігрень чи головний біль напруги, зазначає лікарка-фармацевтка Лі Веддл у матеріалі Verywellhealth. Існує кілька трав’яних напоїв, які наукові дослідження визнають найбільш ефективними.

Імбирний чай містить антиоксиданти та протизапальні речовини, що допомагають зменшити симптоми мігрені вже через кілька годин після початку болю. Крім того, імбир ефективний при нудоті, яка часто супроводжує головний біль.

Ромашковий чай відомий своїми заспокійливими властивостями. Він зменшує запалення та допомагає при тривожності й депресії, які можуть провокувати головний біль.

Чай із кори верби використовується тисячі років як природний знеболювальний засіб. Саліцин у складі кори розщеплюється на саліцилову кислоту, що зменшує біль та набряк.

Чай із пижма покращує кровообіг і може знижувати частоту нападів мігрені. Дослідження показують, що регулярне вживання цього чаю може зменшувати інтенсивність симптомів.

Гвоздиковий чай має протизапальні властивості та впливає на нервові шляхи, що відповідають за сприйняття болю. Ароматерапія з гвоздикою також здатна полегшувати післяопераційні головні болі.

Лавандовий чай допомагає боротися з тривогою та покращує сон, що може зменшувати ризик мігрені. Регулярне вживання напою сприяє рідшим і менш інтенсивним нападам.

М’ятний чай відомий здатністю знімати напруження, покращувати травлення та зменшувати нудоту. Екстракти перцевої м’яти навіть використовують при мігрені, а місцеве нанесення на скроні полегшує головний біль напруги.

Вживання трав’яних чаїв зазвичай безпечне, проте деякі з них можуть взаємодіяти з ліками або бути небезпечними під час вагітності та годування груддю. Тому перед застосуванням варто порадитися з лікарем, особливо при наявності хронічних хвороб чи алергій.

