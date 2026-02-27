О головной боли можно забыть: эксперты назвали 7 лучших чаев

Травяные чаи давно используются как естественный способ облегчения головных болей. Они могут уменьшать воспаление, тошноту и дискомфорт, сопровождающий мигрень или головные боли напряжения, отмечает врач-фармацевтка Ли Веддл в материале Verywellhealth. Есть несколько травяных напитков, которые научные исследования признают наиболее эффективными.

Фото: из открытых источников

Имбирный чай содержит антиоксиданты и противовоспалительные вещества, помогающие снизить симптомы мигрени уже через несколько часов после начала боли. Кроме того, имбирь эффективен при тошноте, часто сопровождающей головную боль.

Ромашковый чай известен своими успокаивающими свойствами. Он уменьшает воспаление и помогает при тревожности и депрессии, которые могут провоцировать головные боли.

Чай из коры ивы используется тысячи лет как природное обезболивающее средство. Салицин в составе коры расщепляется на салициловую кислоту, что уменьшает боль и отек.

Чай из пижмы улучшает кровообращение и может снижать частоту приступов мигрени. Исследования показывают, что регулярное употребление чая может уменьшать интенсивность симптомов.

Гвоздичный чай обладает противовоспалительными свойствами и влияет на нервные пути, отвечающие за восприятие боли. Ароматерапия с гвоздикой также способна облегчать послеоперационные головные боли.

Лавандовый чай помогает бороться с тревогой и улучшает сон, что может снизить риск мигрени. Регулярное употребление напитка способствует более редким и менее интенсивным приступам.

Мятный чай известен способностью снимать напряжение, улучшать пищеварение и уменьшать тошноту. Экстракты перечной мяты даже используют при мигрени, а местное нанесение на виске облегчает головную боль напряжения.

Употребление травяного чая обычно безопасно, однако некоторые из них могут взаимодействовать с лекарствами или быть опасными во время беременности и кормления грудью. Поэтому перед применением следует посоветоваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний или аллергий.

Как уже писали "Комментарии", ежедневная порция эспрессо для многих – это способ быстро "включиться" утром. Благодаря концентрированному содержанию кофеина (около 60–65 мг в 30 мл) напиток оперативно повышает бодрость, улучшает внимание и помогает сосредоточиться. Кроме стимулирующего эффекта, эспрессо содержит антиоксиданты, полифенолы, магний и витамин B2, которые участвуют в уменьшении окислительного стресса и поддержании клеточных процессов.