До чого призводить вживання еспресо щодня: ці результати дослідження шокують

Щоденна порція еспресо для багатьох — це спосіб швидко "увімкнутися" зранку. Завдяки концентрованому вмісту кофеїну (приблизно 60–65 мг у 30 мл) напій оперативно підвищує бадьорість, покращує увагу та допомагає зосередитися. Окрім стимулювального ефекту, еспресо містить антиоксиданти, поліфеноли, магній і вітамін B2, які беруть участь у зменшенні окислювального стресу та підтримці клітинних процесів.

У короткій перспективі кофеїн знижує відчуття виснаження, пришвидшує реакцію та підсилює когнітивні функції. Саме тому його часто використовують перед тренуваннями: дослідження свідчать, що різні дози можуть покращувати вибухову силу, координацію та загальну продуктивність, особливо в стані втоми.

За умови помірного споживання кава асоціюється з кращою регуляцією рівня глюкози та нижчим ризиком розвитку діабету 2 типу в майбутньому. Водночас кофеїн здатен тимчасово підвищувати показники цукру в крові. Деякі речовини в складі кави, зокрема хлорогенова кислота, можуть позитивно впливати на обмін глюкози.

Є й потенційні мінуси. Нефільтрований еспресо містить дитерпени, що можуть трохи підвищувати рівень ЛПНЩ ("поганого" холестерину). Надлишок кофеїну або індивідуальна чутливість іноді призводять до безсоння, тривожності, прискореного серцебиття, стрибків тиску чи дискомфорту з боку шлунка.

Для більшості здорових дорослих безпечною вважають дозу до 400 мг кофеїну на добу, однак вагітним, підліткам і людям із серцево-судинними проблемами слід бути обережнішими. Також варто враховувати калорійні добавки — сиропи, вершки й цукор можуть нівелювати користь напою.

Експерти радять орієнтуватися на власне самопочуття: якщо кава погіршує сон або викликає нервозність, кількість еспресо краще скоротити чи обрати безкофеїновий варіант.

