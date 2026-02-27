logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування До чого призводить вживання еспресо щодня: ці результати дослідження шокують
commentss НОВИНИ Всі новини

До чого призводить вживання еспресо щодня: ці результати дослідження шокують

Помірне регулярне споживання кави пов’язують із кращим контролем цукру та нижчим ризиком діабету 2 типу

27 лютого 2026, 08:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Щоденна порція еспресо для багатьох — це спосіб швидко "увімкнутися" зранку. Завдяки концентрованому вмісту кофеїну (приблизно 60–65 мг у 30 мл) напій оперативно підвищує бадьорість, покращує увагу та допомагає зосередитися. Окрім стимулювального ефекту, еспресо містить антиоксиданти, поліфеноли, магній і вітамін B2, які беруть участь у зменшенні окислювального стресу та підтримці клітинних процесів.

До чого призводить вживання еспресо щодня: ці результати дослідження шокують

Фото: з відкритих джерел

У короткій перспективі кофеїн знижує відчуття виснаження, пришвидшує реакцію та підсилює когнітивні функції. Саме тому його часто використовують перед тренуваннями: дослідження свідчать, що різні дози можуть покращувати вибухову силу, координацію та загальну продуктивність, особливо в стані втоми.

За умови помірного споживання кава асоціюється з кращою регуляцією рівня глюкози та нижчим ризиком розвитку діабету 2 типу в майбутньому. Водночас кофеїн здатен тимчасово підвищувати показники цукру в крові. Деякі речовини в складі кави, зокрема хлорогенова кислота, можуть позитивно впливати на обмін глюкози.

Є й потенційні мінуси. Нефільтрований еспресо містить дитерпени, що можуть трохи підвищувати рівень ЛПНЩ ("поганого" холестерину). Надлишок кофеїну або індивідуальна чутливість іноді призводять до безсоння, тривожності, прискореного серцебиття, стрибків тиску чи дискомфорту з боку шлунка.

Для більшості здорових дорослих безпечною вважають дозу до 400 мг кофеїну на добу, однак вагітним, підліткам і людям із серцево-судинними проблемами слід бути обережнішими. Також варто враховувати калорійні добавки — сиропи, вершки й цукор можуть нівелювати користь напою.

Експерти радять орієнтуватися на власне самопочуття: якщо кава погіршує сон або викликає нервозність, кількість еспресо краще скоротити чи обрати безкофеїновий варіант.

Портал "Коментарі" вже писав, що з настанням холодів все більше людей прагнуть зігрітися гарячим напоєм. Чашка кави чи гарячого шоколаду стає для багатьох справжнім ритуалом комфорту, що допомагає відчути тепло та затишок. Проте останні дослідження свідчать, що звичка пити дуже гарячі напої може мати негативні наслідки для здоров’я і навіть підвищувати ризик розвитку деяких серйозних захворювань.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини