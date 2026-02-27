К чему приводит употребление эспрессо каждый день: эти результаты исследования шокируют

Ежедневная порция эспрессо для многих – это способ быстро "включиться" утром. Благодаря концентрированному содержанию кофеина (около 60–65 мг в 30 мл) напиток оперативно повышает бодрость, улучшает внимание и помогает сосредоточиться. Кроме стимулирующего эффекта, эспрессо содержит антиоксиданты, полифенолы, магний и витамин B2, которые участвуют в уменьшении окислительного стресса и поддержании клеточных процессов.

Фото: из открытых источников

В короткой перспективе кофеин снижает чувство истощения, ускоряет реакцию и усиливает когнитивные функции. Именно поэтому его часто используют перед тренировками: исследования свидетельствуют о том, что различные дозы могут улучшать взрывную силу, координацию и общую производительность, особенно в состоянии усталости.

При умеренном потреблении кофе ассоциируется с лучшей регуляцией уровня глюкозы и более низким риском развития диабета 2 типа в будущем. В то же время, кофеин способен временно повышать показатели сахара в крови. Некоторые вещества в составе кофе, в частности хлорогеновая кислота, могут оказывать положительное влияние на обмен глюкозы.

Есть и потенциальные минусы. Нефильтрованный эспрессо содержит дитерпены, которые могут немного повышать уровень ЛПНП ("плохого" холестерина). Избыток кофеина или индивидуальная чувствительность иногда приводят к бессоннице, тревожности, учащенному сердцебиению, скачкам давления или дискомфорту со стороны желудка.

Для большинства здоровых взрослых безопасной считают дозу до 400 мг кофеина в сутки, однако беременным, подросткам и людям с сердечно-сосудистыми проблемами следует быть более осторожными. Также следует учитывать калорийные добавки – сиропы, сливки и сахар могут нивелировать пользу напитка.

Эксперты советуют ориентироваться на собственное самочувствие: если кофе усугубляет сон или вызывает нервозность, количество эспрессо лучше сократить или выбрать бескофеиновый вариант.

