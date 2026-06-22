Поширене м’ясо може “вбити” серце, нирки та викликати рак

Надмірне споживання білого м’яса, зокрема курятини та індички, може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям: від підвищеного ризику розвитку раку шлунково-кишкового тракту до негативного впливу на серцево-судинну систему та роботу нирок.

М'ясо. Ілюстративне фото

Основні ризики надмірного споживання білого м’яса

Рак шлунково-кишкового тракту - дослідження показують, що споживання понад 300 г птиці на тиждень може збільшити ризик смерті від раку шлунково-кишкового тракту більш ніж удвічі. Особливо високий ризик спостерігається серед чоловіків.

Підвищена смертність — люди, які регулярно їдять понад 300 г курятини щотижня, мають на 27% вищий ризик загальної смертності порівняно з тими, хто споживає менше ніж 100 г.

Серцево-судинні проблеми — хоча біле м’ясо часто вважається менш шкідливим за червоне, систематичні огляди показують, що воно не має значного позитивного впливу на профілактику серцево-судинних хвороб чи діабету 2 типу.

Проблеми з нирками — надлишок білка у раціоні створює додаткове навантаження на нирки, що може прискорити погіршення їхньої функції, особливо у людей із вже існуючими проблемами.

Підвищення рівня холестерину — дослідження показують, що біле м’ясо може підвищувати рівень "поганого" LDL-холестерину так само, як і червоне, особливо якщо його готувати на високій температурі чи зі шкірою.

Антибіотикорезистентність — у промислово вирощених курей часто використовують антибіотики, що сприяє формуванню стійких до лікування бактерій, які можуть передаватися людині.

Ризик харчових інфекцій — курятина є одним із найчастіших джерел зараження сальмонелою та кампілобактером. Недостатня термічна обробка або неправильне зберігання значно підвищують ймовірність харчових отруєнь.

Нутрітивний дисбаланс — постійне споживання курятини як основного джерела білка може призвести до дефіциту інших важливих нутрієнтів, які містяться у рибі, бобових чи овочах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вживання риби може призвести до раку та хвороб печінки.



