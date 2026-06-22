logo_ukra

BTC/USD

64740

ETH/USD

1742.84

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я народна медицина Поширене м’ясо може “вбити” серце, нирки та викликати рак
commentss НОВИНИ Всі новини

Поширене м’ясо може “вбити” серце, нирки та викликати рак

ТОП проблем, до яких призводить вживання надмірної кількості білого м’яса

22 червня 2026, 17:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Надмірне споживання білого м’яса, зокрема курятини та індички, може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям: від підвищеного ризику розвитку раку шлунково-кишкового тракту до негативного впливу на серцево-судинну систему та роботу нирок.

Поширене м’ясо може “вбити” серце, нирки та викликати рак

М'ясо. Ілюстративне фото

Основні ризики надмірного споживання білого м’яса

Рак шлунково-кишкового тракту - дослідження показують, що споживання понад 300 г птиці на тиждень може збільшити ризик смерті від раку шлунково-кишкового тракту більш ніж удвічі. Особливо високий ризик спостерігається серед чоловіків.

Підвищена смертність — люди, які регулярно їдять понад 300 г курятини щотижня, мають на 27% вищий ризик загальної смертності порівняно з тими, хто споживає менше ніж 100 г.

Серцево-судинні проблеми — хоча біле м’ясо часто вважається менш шкідливим за червоне, систематичні огляди показують, що воно не має значного позитивного впливу на профілактику серцево-судинних хвороб чи діабету 2 типу.

Проблеми з нирками — надлишок білка у раціоні створює додаткове навантаження на нирки, що може прискорити погіршення їхньої функції, особливо у людей із вже існуючими проблемами.

Підвищення рівня холестерину — дослідження показують, що біле м’ясо може підвищувати рівень "поганого" LDL-холестерину так само, як і червоне, особливо якщо його готувати на високій температурі чи зі шкірою.

Антибіотикорезистентність — у промислово вирощених курей часто використовують антибіотики, що сприяє формуванню стійких до лікування бактерій, які можуть передаватися людині.

Ризик харчових інфекцій — курятина є одним із найчастіших джерел зараження сальмонелою та кампілобактером. Недостатня термічна обробка або неправильне зберігання значно підвищують ймовірність харчових отруєнь.

Нутрітивний дисбаланс — постійне споживання курятини як основного джерела білка може призвести до дефіциту інших важливих нутрієнтів, які містяться у рибі, бобових чи овочах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вживання риби може призвести до раку та хвороб печінки.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини