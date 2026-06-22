Распространенное мясо может "убить" сердце, почки и вызвать рак

Чрезмерное потребление белого мяса, в частности курятины и индейки, может привести к серьезным проблемам со здоровьем: от повышенного риска развития рака желудочно-кишечного тракта до негативного влияния на сердечно-сосудистую систему и работу почек.

Мясо. Иллюстративное фото

Основные риски чрезмерного потребления белого мяса

Рак желудочно-кишечного тракта – исследования показывают, что потребление свыше 300 г птицы в неделю может увеличить риск смерти от рака желудочно-кишечного тракта более чем вдвое. Особенно высокий риск наблюдается среди мужчин.

Повышенная смертность — люди, регулярно едящие более 300 г курятины еженедельно, имеют на 27% более высокий риск общей смертности по сравнению с теми, кто потребляет менее 100 г.

Сердечно-сосудистые проблемы — хотя белое мясо часто считается менее вредным, чем красное, систематические осмотры показывают, что оно не оказывает значительного положительного влияния на профилактику сердечно-сосудистых болезней или диабета 2 типа.

Проблемы с почками – избыток белка в рационе создает дополнительную нагрузку на почки, что может ускорить ухудшение их функции, особенно у людей с уже существующими проблемами.

Повышение уровня холестерина – исследования показывают, что белое мясо может повышать уровень "плохого" LDL-холестерина так же, как и красное, особенно если его готовить на высокой температуре или с кожей.

Антибиотикорезистентность – у промышленно выращенных кур часто используют антибиотики, что способствует формированию устойчивых к лечению бактерий, которые могут передаваться человеку.

Риск пищевых инфекций – курятина является одним из самых частых источников заражения сальмонеллой и кампилобактером. Недостаточная термическая обработка или неправильное хранение значительно повышает вероятность пищевых отравлений.

Нутритивный дисбаланс — постоянное потребление курятины как основного источника белка может привести к дефициту других важных нутриентов, содержащихся в рыбе, бобовых или овощах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что употребление рыбы может привести к раку и болезням печени.



