Пийте ці два напої перед сном, щоб миттєво заснути

З наукового погляду трав'яні настої взагалі є чаєм, адже вони містять листя чайного куща. Це тизани — відвари з висушених квітів, спецій, фруктів чи коріння.

Відвар ромашки. Фото: з відкритих джерел

Безперечним лідером серед вечірніх напоїв залишається ромашка. Її секрет полягає у високому вмісті апігеніну — унікальної сполуки, яка безпосередньо взаємодіє з рецепторами мозку, відповідальними за розслаблення та регуляцію сну. Хоча ромашка не є клінічним снодійним, вона подає нервовій системі чіткий сигнал про те, що настав час заспокоїтися. Експерти радять зробити чашку цього напою обов'язковим елементом вечірньої рутини.

Не менш ефективним для вечірнього релаксу є африканський ройбуш. Крім повної відсутності кофеїну, цей напій творить справжні дива з нашими судинами.

Сучасні дослідження показують, що регулярне вживання ройбушу протягом кількох тижнів здатне знизити рівень "поганого" холестерину майже на десять відсотків, а також суттєво зменшити руйнівний окисний стрес у клітинах.

Коли йдеться про проблеми зі шлунком, на допомогу приходять м'ята, імбир та фенхель. Перечна м'ята містить ментол, що діє як потужний природний міорелаксант. Випита після ситного обіду, вона миттєво знімає спазми шлунково-кишкового тракту та усуває здуття. Крім того, її аромат чудово освіжає думки у період сильної розумової втоми.

Для боротьби з нудотою та ранковим дискомфортом ідеальним вибором стане імбирний корінь. Завдяки активним речовинам гінгеролам цей пекучий напій не тільки стимулює травлення, а й, за даними деяких досліджень, допомагає регулювати рівень цукру в крові. Подібним заспокійливим ефектом і насіння фенхелю, які століттями використовувалися для зняття тяжкості в шлунку завдяки вмісту анетолу.

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