Пейте эти два напитка перед сном, чтобы мгновенно заснуть

С научной точки зрения травяные настои вообще не являются чаем, ведь они не содержат листьев чайного куста. Это тизаны — отвары из высушенных цветов, специй, фруктов или корней.

Отвар ромашки. Фото: из открытых источников

Бесспорным лидером среди вечерних напитков остается ромашка. Ее секрет заключается в высоком содержании апигенина — уникального соединения, которое напрямую взаимодействует с рецепторами мозга, ответственными за расслабление и регуляцию сна. Хотя ромашка не является клиническим снотворным, она подает нервной системе четкий сигнал о том, что пора успокоиться. Эксперты советуют сделать чашку этого напитка обязательным элементом вечерней рутины.

Не менее эффективным для вечернего релакса является африканский ройбуш. Помимо полного отсутствия кофеина, этот напиток творит настоящие чудеса с нашими сосудами.

Современные исследования показывают, что регулярное употребление ройбуша в течение нескольких недель способно снизить уровень "плохого" холестерина почти на десять процентов, а также существенно уменьшить разрушительный окислительный стресс в клетках.

Когда речь заходит о проблемах с желудком, на помощь приходят мята, имбирь и фенхель. Перечная мята содержит ментол, который действует как мощный природный миорелаксант. Выпитая после сытного обеда, она мгновенно снимает спазмы желудочно-кишечного тракта и устраняет вздутие. Кроме того, ее аромат прекрасно освежает мысли в период сильной умственной усталости.

Для борьбы с тошнотой и утренним дискомфортом идеальным выбором станет имбирный корень. Благодаря активным веществам гингеролам этот жгучий напиток не только стимулирует пищеварение, но и, по данным некоторых исследований, помогает регулировать уровень сахара в крови. Подобным успокаивающим эффектом обладают и семена фенхеля, которые веками использовались для снятия тяжести в желудке благодаря содержанию анетола.

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