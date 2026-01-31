П’ють і не знають проблем: популярний сік несподівано пов’язали зі зниженням ризику імпотенції

Вживання звичайного, добре знайомого багатьом напою може бути пов’язане зі значно нижчою ймовірністю розвитку еректильної дисфункції. Саме до такого висновку дійшли китайські урологи, які проаналізували масштабні дані про здоров’я та харчові звички американських чоловіків.

Китайські урологи знайшли несподіваний зв’язок між звичним напоєм і чоловічим здоров’ям

Еректильна дисфункція — одна з найпоширеніших проблем чоловічого здоров’я, особливо після 40 років. Вона може виникати через хронічні захворювання, травми, гормональні збої, стрес, депресію, побічну дію ліків, вживання алкоголю та інші фактори. Тому пошук доступних і профілактичних рішень залишається актуальним для лікарів у всьому світі.

Що саме досліджували вчені

Дослідження провели урологи відділення лікарні загального профілю при Тяньцзіньському медичному університеті. Вони використали дані американської програми National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) за 2003–2004 роки. Ця програма включає медичні обстеження та детальні опитування щодо способу життя й харчування.

Для аналізу відібрали 1532 чоловіків із середнім віком 47,2 року. З них у 510 було діагностовано еректильну дисфункцію, а 1022 учасники склали контрольну групу. Дослідники вивчали, як часто чоловіки вживали різні напої — виноградний, томатний, ананасовий, апельсиновий та яблучний соки, а також молоко й безалкогольні напої.

Результат, який здивував навіть медиків

Найбільш несподіваним виявився саме виноградний сік. Чоловіки, які пили його п’ять і більше разів на тиждень, мали на 79% нижчий ризик розвитку еректильної дисфункції, ніж ті, хто взагалі не вживав цей напій.

Щоб виключити випадковість, науковці застосували три статистичні моделі, врахувавши:

вік, рівень доходів та індекс маси тіла;

етнічну приналежність, сімейний стан, освіту, шкідливі звички, наявність діабету, гіпертонії та високого холестерину;

рівень тестостерону та ознаки депресії.

Навіть після всіх коригувань зв’язок залишився статистично значущим.

Для кого ефект найсильніший

Найбільш виражений результат зафіксували у чоловіків старше 40 років — у цій групі ризик еректильної дисфункції був нижчим на 83%. У молодших чоловіків ефект також спостерігався, але був менш помітним — близько 27%. Жоден інший напій з переліку подібної залежності не показав.

Чому саме виноградний сік

Медики пояснюють ефект тим, що виноград, особливо червоних сортів, містить фенольні сполуки з потужними антиоксидантними властивостями. Вони можуть:

покращувати стан судин і кровообіг;

позитивно впливати на мікробіом кишечника;

сприяти зниженню рівня холестерину.

Усе це безпосередньо пов’язане з механізмами ерекції та загальним станом серцево-судинної системи.

Важливе застереження лікарів

Попри позитивні результати, фахівці наголошують: виноградний сік підходить не всім. Його варто обмежити або уникати людям із ожирінням, діабетом, виразковою хворобою шлунка, колітом та порушеннями роботи кишечника, які супроводжуються бродінням.

Отже, дослідження не закликає до самолікування, але відкриває цікавий напрям для подальших клінічних випробувань і підтверджує, що звичні продукти можуть відігравати важливу роль у профілактиці серйозних проблем зі здоров’ям.

